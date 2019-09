Oer-Hollandse lepelaar voelt zich thuis in natuurgebied

De lepelaar voelt zich weer thuis in de Ackerdijkse Plassen, tussen Rotterdam en Delft. Ⓒ Natuurmonumenten

Goed nieuws voor natuurbeheerders! Voor het eerst in zeker vijftien jaar is een lepelaarjong geboren in de Ackerdijkse Plassen. Boswachter Juriaan van Leeuwen: „Het is zo’n soort waar je trots op mag zijn: oer-Hollands en hij past bij de natuur die we nastreven.”