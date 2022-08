Gek op bier? Geef je genen maar de schuld!

Een team van onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Edinburgh wilden weten hoe het nou precies zit met onze voorkeuren op het gebied van eten en drinken. De plek waar we opgroeien en de manier waarop we zijn opgevoed zijn belangrijke factoren die bepalen of we iets wel of niet graag eten en drinken. Maar onze genen spelen zowaar een nog grote rol, zegt professor Jim Wilson in het tijdschrift Nature Communications.

„Sommige mensen worden geboren met genen die ervoor zorgen dat ze gek zijn op de smaak van alcohol”, stelt hij. „Er zijn zelfs specifieke genen die bepalen of we een voorkeur hebben op verschillende alcoholische dranken zoals witte wijn, bier of whiskey.”

Om tot deze conclusie te komen vroegen Wilson en zijn onderzoekers ruim 160.000 Britten om 139 verschillende voedingsmiddelen op smaak te beoordelen. Vervolgens deelden ze de mensen die hetzelfde lekker (of juist vies) vonden in in groepen om daarna te onderzoeken of ze genetisch gezien overeenkomsten hadden. Er ontstonden volgens Wilson drie duidelijke groepen, waarvan één groep met mensen die graag roken en alcohol drinken.

