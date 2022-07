Dagrecept: Catalaans stoofpotje met heek en tomaat

Helaas zit hij tijdelijk in het slaperige Jerez, waar de sherry vandaan komt. Nostalgie brengt ons dus bij zarzuela, een heerlijk Catalaans stoofpotje van heekfilet, familie van kabeljauw, maar deze vis is wat zachter en subtieler van smaak. Deze variant komt uit het mooie boek Noordzeevis uit IJmuiden.

Wrijf de stukken heek (kabeljauw mag ook) in met zout, peper en sinaasappelsap en laat 10 minuten liggen. Verwarm de olijfolie in een hapjespan en bak de ui, knoflook en paprika in 4 minuten zachtjes gaar. Schep de tomaat met de paprikapoeder en sinaasappelrasp, wat verse zwarte peper en 2 el oregano erdoor. Verwarm op matig hoog vuur tot een dikke, rulle saus ontstaat. Leg de stukjes vis in de saus, laat in 6 tot 8 minuten gaar worden. Probeer niet te roeren, de zachte heek valt anders uit elkaar. Serveer de stoof in diepe borden met rijst en geef er een citroenpartje bij.

Nodig voor 4 personen:

- 600 g heekfilet of kabeljauw (zonder vel, in stukken)

- 3 el olijfolie

- 1 grote ui (grof gesnipperd)

- 2 tenen knoflook

(fijngehakt)

- 2 rode puntpaprika’s

(in stukjes gesneden)

- 400 g rijpe tomaten

(in stukjes gesneden)

- ½ el paprikapoeder

- 2 el verse oregano

(fijngehakt)

- 1 citroen (in vier partjes)