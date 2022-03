Getest: 4 x de lekkerste boterhamworst

Dat plakje worst heb ik zelf nooit gekregen, mijn ouders kochten hun vlees in grote hoeveelheden bij de poelier in Breukelen. Boterhamworst werd in die tijd bovendien van varkensvlees gemaakt en dat aten wij thuis niet. Mij hoor je niet klagen, ik heb het gemis ruimschoots gecompenseerd.

De boterhamworst hebben we van de Duitsers overgenomen. Deze worst bestaat uit mager rundvlees, mager varkensvlees, kinnebakspek (uit de kin/nek van het varken) en spekblokjes.

Op smaak gebracht met witte peper, gember, kardemom, foelie en pekelzout, waarbij het vlees eerst wordt gemalen, gemengd, in worsten gevuld, gerookt en gekookt. De worst heeft een fijn tot zeer fijne structuur. Je vindt in de supers ook Ardenner boterhamworst. Die is zwaarder gerookt en kruidiger. De Parijzer boterhamworst heeft een wat grovere structuur.

We gingen voor de ’gewone’ boterhamworst. De test was nogal een uitdaging, waarbij uw verslaggever zelfs een plakje uitspuugde! Sommige smaakten zo belabberd dat we begonnen te twijfelen aan de vermelde houdbaarheidsdatum.

Tijdens de test van zeven merken vielen er drie af: 1 de Beste („Gekke nasmaak, net vleesafval, aan de zure kant”), de worst van Superunie, onder meer te koop bij Vomar („Beetje droog, ruikt naar kattenvoer”, en de boterhamworst van Dirk („Structuur is te stevig/taai, smaak is wel oké).”

Daarentegen zetten onze collega’s hun tanden graag in de boterhamworst van Jumbo, Albert Heijn, de vers gesneden worst van 1 de Beste (Dirk) en Zwagerman (Lidl).

1.

De vers gesneden boterhamworst van Jumbo deed het bijzonder goed. „Smeuïg en smakelijk.” „Prima kruidig plakje worst, niet te zout.” „Mooi zacht en goed van smaak.” €1,50 per 130 gr

2.

„Worstig, maar fris!” riepen collega’s opgetogen na het proeven van de boterhamworst van Albert Heijn. „Lekker, zoals je van boterhamworst verwacht.” Een enkeling vond hem „net iets te flauw”.

3.

De vers gesneden boterhamworst van 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt) scoorde net een voldoende. „Gewoon oké.” „Lekker, beetje pittig. Broodje erbij en helemaal goed.” „De smaak is goed, maar de plakken onaangenaam dik.”

4.

„Deze boterhamworst van Zwagerman smaakt naar worst”, riep een collega. Best triest dat dit blijkbaar zeldzaam is. Verder was er „sprake van een goed mondgevoel, met een klein zuurtje”.