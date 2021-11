Krabben en kreeften kunnen pijn ervaren

Volgens onderzoekers van de London School of Economics is er sterk wetenschappelijk bewijs dat kreeften en krabben pijn voelen als ze levend de pan in gaan. De Britse overheid wil daarom de dierenwelzijnswet aanpassen, zodat het het in Verenigd Koninkrijk verboden wordt om ze levend te bereiden.

Bewijs

Britse onderzoekers hebben meer dan 300 wetenschappelijke studies naar tienpotige schaaldieren en koppotige weekdieren bestudeerd en concluderen dat de dieren complexe hersenen en zenuwstelsels hebben en vergelijkbaar met mensen reageren op pijn en het vermijden of minimaliseren van schade aan hun lichaam.

In Zwitserland, Oostenrijk en Nieuw-Zeeland is het al verboden om schaaldieren levend en onverdoofd te koken. In Nederland mag dat (nog) wel.