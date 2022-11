Groots met een zachte G: Hotel The Den in Den Bosch

Hoog torent het eerder dit jaar geopende The Den (een naam die knipoogt naar haar standplaats) in het Paleiskwartier in Den Bosch tussen alle nieuwbouw en in aanbouw zijnde appartementencomplexen uit. Met 160 kamers, waaronder veertig twin-kamers die ideaal zijn voor groepen en families, is dit het grootste hotel van Den Bosch.

Zacht grafisch tapijt in de gangen naar de kamers, aan de muren designlampen met vloeiende vormen en overal groen en blauw. Uiteraard bewust gekozen; al het design in het negen verdiepingen tellende hotel verwijst naar de historische watergrachten van ’s Hertogenbosch. In het logo is de waterkaart van stadsrivier de Binnendieze verwerkt.

In de kamer valt het uitzicht direct op: de plafondhoge ramen zorgen dat de stad vanaf de zevende verdieping aan onze voeten ligt. Het groen komt terug in het fluwelen loungebankje dat voor die grote ramen staat en in een kuipstoel van dezelfde stof en kleur aan het bureau dat ook weer zo’n vloeiende vorm heeft. Het groen op de muren zorgt voor een kalme uitstraling, de altijd ontsierende televisie zit verwerkt in een houten omlijsting met designlampen.

De ruime badkamer heeft een regen- en een gewone douche. Niets bijzonders, zou je zeggen, maar degenen die regelmatig in hotels verblijven, weten dat het altijd weer een strijd is welke kant je de knop moet draaien om de juiste douche te pakken. De subtiele aanwijzingen op de kraan verdienen een eervolle vermelding, ook omdat het aangeeft dat men hier van de details is.

Die details zien we ook terug op ons bord wanneer we in het recent geopende rooftop-restaurant aanschuiven. Onder meer coquilles en aardpeer die een waar feestje zijn. Van de huisgemaakte madeleines als dessert zullen we nog vaak dromen, vermoeden we.

Hotelgasten aan het diner mengen met Bosschenaren die later op de avond een cocktail komen doen, wat voor een prettig uiteenlopend publiek zorgt, ook qua leeftijd. Het restaurant en de bar bieden wederom dat mooie uitzicht op de stad, vanaf de negende verdieping. Het heeft een bijna New Yorkse sfeer vanaf het dakterras.

Die sfeer wekt ook de Paleisbrug die vanuit het hotel zó naar het centrum leidt. Voorzien van allerlei groen hint het op de beroemde High Line in New York. Zij het dat deze loopbrug over het spoor – het Centraal Station is vlakbij – met 250 meter aanzienlijk korter is dan de High Line.

De brug steken we uiteraard over om binnen tien minuten de befaamde Bossche bollen te scoren. Zonder ben je immers niet in Den Bosch geweest.

In ’t kort

Interieur

Design met veel ronde vormen en zachte materialen, wat voor een kalme en huiselijke sfeer zorgt.

Locatie

Schuin tegenover het Centraal Station, op iets meer dan tien minuten lopen van het centrum.

Service

Uitermate vriendelijk en gastvrij.

Praktisch

Parkeren kan in een nabijgelegen parkeergarage. Bij het hotel zijn ook fietsen te huur. Kamerprijs per nacht 139 euro, hoteltheden.nl