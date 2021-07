Recept: haring met doperwt (van topkok Ayesta van Hoek)

Doperwtenmousse:

250 gr doperwten

7 gr gelatineblaadjes (wellen in koud water)

2 eiwitten

90 ml ongezoete slagroom

1 komkommer

100 ml zoetzuur (mengsel van 35 gr suiker, 35 ml azijn en 30 ml water)

zout

Kook doperwten en pureer met een beetje kookvocht in de blender. Los geweekte gelatineblaadjes in een deel van de warme puree. Meng de rest van de puree erdoor en laat afkoelen.

Verwarm een deel van de puree om hier de gelatine in op te lossen. Meng de puree met elkaar en laat afkoelen tot kamertemperatuur. Klop eiwitten met een snufje zout tot stevige pieken en meng voorzichtig door de puree.

Meng vervolgens slagroom door de puree. Stort deze doperwtencrème in vier mooie vormpjes en laat opstijven in de koelkast. Schaaf geschilde komkommer in dunne linten en marineer die in het zoetzuur.

Komkommerschaafijs:

100 gr komkommer

12 gr ingelegde gember

12 gr ingelegde gember sap

15 ml suikerwater

2 gram gelatineblaadjes (wellen in koud water)

1 gr zout

Snijd de geschilde komkommer in stukken, pureer in blender met de overige ingrediënten en druk door een fijne bolzeef. Verwarm een klein deel van de komkommermousse om daarin gelatine op te lossen. Schep de komkommermousse in een bak en zet die in de vriezer. Roer met vork elk half uur om geschaafd komkommerijs te krijgen.

Presentatie:

4 haringen

50 gr tempurameel

25 ml tomatensap

25 ml prikwater

50 gr zeekraal

30 gr beetgare edamameboontjes

Maak haringen schoon, snijd het staartje eraf zodat er acht halve filets overblijven. Meng met een garde tempurameel, tomatensap en prikwater tot een beslag. Haal staartstukjes door het beslag en frituur ze heel kort op 170 graden.

Leg koude komkommerlinten in stukjes dakpansgewijs op de haringfilets (2 per bord). Schep daarnaast doperwtencrème en versier met stukjes zeekraal en edamameboontjes. Schep gefrituurde haringstaartjes ernaast en rasp komkommerschaafijs over het geheel.