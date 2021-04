Je denkt je vrienden door en door te kennen. Totdat je samen een weekeinde naar de Achterhoek gaat. Dan blijkt dat ze echt hele rare dingen zeggen. Vooral tegen elkaar.

Zo zitten we op de eerste ochtend aan het ontbijt en terwijl hij midden in een zin zit, roept zij ietwat opgewonden: 11.11! Inmiddels weet ik dat ze dit het liefst elk uur doen, bijvoorbeeld als de klok 12 over 12 aangeeft of als het 6 over 6 is.

Dat blijkt nog maar een begin. Ze zeggen olijfolie tegen elkaar als ze okidoki bedoelen, simpelweg omdat de autocorrectie op de telefoon dit er een keer van maakte tijdens het whatsappen.

Zodra hij maar een beetje moeilijk kijkt, zegt zij hem die drol door te slikken. En hun koosnaampje? Schatjepatatje.

We lachen erom, daar in de Achterhoek. Vooral omdat zij vinden dat mijn vriend en ik nog veel gekkere dingen zeggen en doen. Zo staan wij er voor het eerst bij stil dat het best raar overkomt dat we – om voor ons volstrekt duidelijke redenen – elkaar vragen: ’Wil je taart?’ als de ander je niet verstaat. En dat wij elkaar slome garnaal noemen, vinden we doodnormaal. Wij wel.

Het lijkt erop dat je met elkaar vergroeit naarmate de jaren samen verstrijken.

Uit onderzoek blijkt zelfs dat stellen qua uiterlijk ook steeds meer op elkaar gaan lijken. De verklaring voor deze groeiende gelijkenissen is vrij simpel: door gezamenlijke emoties neem je elkaars gezichtsuitdrukkingen over.

Stel je lacht veel samen, dan worden de lachspieren bovenmatig gebruikt en getraind. En koppels die zwaar op de hand zijn, ontwikkelen juist weer een gemeenschappelijke frons.

Misschien niet direct zichtbaar, maar wel na 25 jaar. Aldus het onderzoek waar met behulp van foto’s naar voren kwam dat stellen gelijksoortige rimpels en contouren hadden gekregen.

Wat we hiervan leren? Vooral dat er veel moet worden gelachen. Om elkaar en ook met én om je vrienden.

Vooral als ze de hele dag gekke dingen roepen als olijfolie!

