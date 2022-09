Deze betaalbare en compacte gezinsauto’s koop je voor 2500 euro

Occasionselectie

Ford Fusion 2002 – 2011

De Fusion is ruim, maar het interieur is niet zo flexibel in te delen als bij de andere. Als toch alleen je eigen kinderen op de achterbank zitten, maakt dat niet uit. De Fusion rijdt ook gewoon lekker. Hij zit wat hoog maar is stabiel, stuurt en schakelt fijn en is aardig comfortabel. Het verbruik van de 1.6 is 1 op 13. Een fraaie blauwe 1.6 ’Futura’ (2006, 185.000 km) staat voor € 2.495 bij een autobedrijf in Harderwijk.

Opel Meriva 2003 – 2010

De Meriva heeft een multifunctionele achterbank: verschuifbaar en in de breedte variabel, voor drie kinderen of twee volwassenen. Mede daardoor is de Meriva zo’n 200 kilo zwaarder dan de andere twee. Een 1.6 rijdt gemiddeld 1 op 13. Op kruissnelheid voelt de Meriva onstabiel aan. Er is véél aanbod zoals de zwarte 1.6 ’Maxx Cool’ (2005, 104.000 km) voor € 2.499 bij een autobedrijf in Son en Breugel.

Renault Modus 2004 – 2012

Dankzij slimmigheden biedt de Modus ondanks de beperkte buitenmaten toch veel praktische mogelijkheden. De achterbank is te verschuiven en in de voorste standen ook te verbreden. De zit is hoog, maar bij een rustige rijstijl stoort het sterke overhellen niet. Hij veert mooi comfortabel. Een 1.2 rijdt 1 op 15. Bij een autobedrijf in Breda staat een beige Modus 1.2 ’Authentique Luxe’ (2004, 92.000 km) voor € 2.499.

Oordeel van de Wegenwacht

De Wegenwacht kent alleen wat kleine euveltjes. Door een los massacontact wordt de sleutel niet herkend en kan niet worden gestart. Vuil of vocht in de stekker van het gasklephuis leidt tot een slecht lopende motor. Een motor die ineens op drie cilinders loopt – niet mee doorrijden! – kan simpelweg worden veroorzaakt door waterlekkage vanaf de ruitensproeier.

De Meriva kent enkele euvels die ook bij andere Opels optreden. Uitval van instrumenten of de elektrische stuurbekrachtiging zijn kleinigheidjes die de Wegenwacht meteen verhelpt. In de linkerachterstijl zit een massapunt. Gek: als daar water bijkomt, slaat de motor af.

Een motor die op drie cilinders loopt, kan het gevolg van een beschadigde kabel zijn.

De individuele bobines laten het weleens afweten. Met de juiste bobine is dat snel te verhelpen, maar het kan nog drie keer terugkomen. Niet werkende (elektrische) stuurbekrachtiging is als noodgeval op te lossen, maar er moet een nieuwe stuurkolom in (duur!). Een zijruit die niet dicht wil, is wel te sluiten, maar kan dan niet meer open. Reparatie volgt in de garage.

Ons advies

Lastig! De Opel is het minst prettig in gebruik, de Renault is minder betrouwbaar, de Ford is relatief duurder. Zo’n gezinsauto is geen kilometervreter zodat het bezwaar van de Ford minder telt. We kiezen de Fusion!

