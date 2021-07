Shared dining is hot, maar dubbeldippen en vingers aflikken? Liever niet!

Ja hoor, sharing is caring! Althans, uit een recent onderzoek van Deliveroo onder 1100 landgenoten blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders eten graag deelt met anderen. Iets meer dan de helft, 55%, heeft aangegeven fan te zijn van shared dining. Zo hoef je immers niet meer te kiezen en kun je de complete kaart ontdekken.

Discussies

Toch komt er bij shared dining soms ook wat gedoe kijken. Want hoe zit het met de verdeling van het eten? Een gedeelte (16%) vindt dat nog lastig en rekent dan ook precies uit hoeveel iedereen krijgt. Ongevraagd eten pakken van je vriend of vriendin vindt 51% niet erg. Bij de andere helft (44%) hoef je dit niet te proberen.

’Onhygiënisch’

De Nederlanders die liever niet aan shared dining doen, doen dat vanuit hygiënisch oogpunt. Voor 42% zijn onder andere dubbeldippen en je vingers aflikken redenen voor mensen om toch een eigen bord met eten te bestellen.

Ook bij het betalen blijkt dat mensen misschien toch wel met een schuin oog kijken naar wat de ander allemaal naar binnen schuift. Een op de vijf (20%) ondervraagden ziet de rekening namelijk toch liever verdeeld op basis van hoeveel iedereen gegeten heeft.

Trend

De trend van shared dining is de afgelopen jaren over komen waaien uit grotere steden als New York en Parijs. Het klassieke driegangenmenu wordt hierbij losgelaten. Gasten kunnen in plaats daarvan verschillende kleinere gerechtjes proeven.