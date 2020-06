Felix Wilbrink als Peter Rabbit

Ze kan zo enthousiast zijn dat ik al voor ik het wist met haar in de auto zat om een bankje op te halen. We hebben er in de afgelopen weken vijf stoelen, een tafel en nu een bankje bij gekregen. De haakse slijper gilt vonken op de verroeste bouten. De aantrouw-zoon schuurt met lange prachtige gebaren. Nieuw hout, oud hout? Olie erover.

Het bankje komt in de tuin aan de straat. In de mini-boomgaard. De fruitbomen zijn zo mooi geworden. Een pruim, de dubbele boerenwitte, smeekte haast om een bankje onder zijn lommer.

We keken elkaar aan. Perfect is een understatement. Ik keek nog eens en dacht: Beatrix Potter en Peter Rabbit. Engelse perfectie. Haar huis en boerderij waren kopieën van haar beroemde tekeningen en boeken, of juist andersom. Als ik het goed heb worden de tuinen daar nog steeds volgens haar aanwijzingen van toen onderhouden.

Ik zat op het bankje en zag de frambozen voor mijn ogen rijp worden. En ik las over summer pudding, over trifle, over fruit fools en voelde hoe het allemaal zo op zijn plaats was. De heg is nog te laag, zag ik, maar dat geeft niet, een tuinman kijkt met ogen alsof het al volgroeid is. Zo kan het dat ik even later echt dacht dat ik te veel gegeten had.