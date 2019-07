Rotterdam start pilot met elektrische deelautootjes

De Lev, zoals de auto heet, is een klein autootje voor twee personen die op een volle accu zo’n 90 kilometer kan rijden. Een auto zoeken en ontgrendelen gaat via een app en de Lev kan overal in het servicegebied gratis worden geparkeerd. Rijden kan tussen 07.00 en 22.00 uur. Topsnelheid: 45 km/h.

Ook zie je op die app als consument het batterijniveau van de auto. „Wij houden dat ook in de gaten en halen auto’s op die leeg dreigen te gaan”, vertelt Richard de Veer, Head of Marketing van Lev, aan Autovisie. „In onze garage laden we die dan opnieuw op, of we plaatsen snel een volle accu.”

Aan het einde van de dag zorgt het bedrijf er weer voor dat alle auto’s weer verspreid worden over de stad. „Maar zien we straks dat er veel vraag is op bepaalde plekken, dan kunnen we ons daarop concentreren”, zegt De Veer.

Nu staan er 30 Levs in Rotterdam, maar dat moeten er in augustus al 120 zijn. Er wordt onderhandeld met andere Nederlandse steden, maar het bedrijf richt zich nu volledig op Rotterdam.

