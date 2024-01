Hoe kom ik van die stank in de vaatwasser af?

Stank van vieze vaat

Soms is het simpelweg de vuile vaat die er te lang in staat. Zeker als de vaatwasser niet dagelijks draait, kunnen etensresten behoorlijke stank veroorzaken. Vaker de vaatwasser laten draaien, lost dit probleem op. Het apparaat kan ook gaan stinken als deze langere tijd niet is gebruikt. Deze muffe of schimmelige geur is te verhelpen door de machine leeg een programma op hoge temperatuur te laten draaien.

Stank uit het filter

Een filter dat een tijdje niet is schoongemaakt, kan etensresten en vettigheid vasthouden. Spoel het filter af onder de hete kraan. Maak schoon met de afwasborstel en wat afwasmiddel. Controleer of bij verwijdering van het filter geen vuil in het filterhuis is gekomen. Als je na elke vaatwasbeurt het filter even schoonmaakt, voorkom je geurtjes en komt de vaat altijd schoon uit de machine.

Stank van de rubbers

Het deurrubber en de rand van de deur zijn geliefde plekken voor vetresten waarin bacteriën en schimmels kunnen groeien die een nare geur verspreiden. Check ze maandelijks. Met een vochtige microvezeldoek en een drupje afwasmiddel maak je alles weer schoon.

Stank door eco-programma

Als je standaard het eco-programma gebruikt, kan dit ook gevolgen hebben voor de geur. Een eco-programma wast op lage temperaturen waardoor er stinkende vetresten kunnen achterblijven. Je voorkomt dit door wekelijks een vaat op het heetste programma te draaien. Ruikt de vaatwasser daarna nog niet fris, gebruik dan een machinereiniger.