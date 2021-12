Vrouwen zouden sneller een burn-out krijgen en volgens onderzoekers komt dat hierdoor

De experts van Harvard Business School hebben een studie gedaan naar burn-outs onder werkende vrouwen en mannen en trekken een heldere conclusie: tijdstress is de reden waarom vrouwen sneller opgebrand raken dan hun mannelijke collega’s.

Volgens de onderzoekers heeft dat alles te maken met het feit dat vrouwen over het algemeen wat terughoudender zijn als het gaat om het delegeren; zij zouden het lastig(er) vinden om taken over te dragen aan anderen omdat ze sneller geneigd zijn de behoeften van anderen boven die van hunzelf te stellen.

„Vrouwen zullen hun baas niet zo snel om meer tijd te vragen zodat ze rustig en goed hun werk kunnen doen omdat ze denken dat er toch niet positief op hun verzoek zal worden gereageerd. Bovendien willen ze anderen er niet mee belasten”, zo zeggen de onderzoekers in hun rapport, waarover Proceedings van de National Academy of Sciences schrijft.

Kinderen

Werkende moeders hebben het nóg zwaarder in vergelijking met hun mannelijke collega’s (met kinderen), zegt Harvard Business School. Zij nemen vaker de zorg voor de kinderen op zich, wat extra kan bijdragen aan een opgebrand gevoel.

De onderzoekers van Harvard Business School voerden negen onderzoeken uit onder 5700 mensen. Aan hen werden vragen gesteld met betrekking tot stress op het werk. Wat overigens ook opviel, is dat veel vrouwen lieten weten een goede band met hun werkgever ontzettend belangrijk te vinden. Zelfs belangrijker dan hun ambities, waardoor ze minder snel geneigd zijn om om hulp of zelfs om een salarisverhoging te vragen.