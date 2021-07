Deze tips kunnen helpen tegen heimwee

Zo'n negentig procent van de mensen heeft ooit last van heimwee gehad. Het is niet precies duidelijk waarom de ene persoon last van heimwee krijgt en de ander niet. Toch zijn er een aantal factoren en persoonlijkheidskenmerken die er invloed op hebben.

Mensen met heimwee hebben vaak moeite met onverwachte wendingen of veranderingen. Op vakantie, wanneer het ritme en dagschema vaak compleet in de war wordt geschopt, is dat natuurlijk niet per se handig. Of je heimwee krijgt, hangt daarnaast ook af van de plaats waar je naartoe gaat. Hoe meer deze verschilt van de omgeving die je gewend bent, des te groter de kans op heimwee.

Piekeren

Kenmerkend voor heimwee is dat deze niet constant aanwezig is. Het zijn vooral de momenten van rust, wanneer er tijd is om na te denken, waarop het gevoel toeslaat. Wekenlang doelloos met een boek op het strand gaan hangen is dus niet handig. Zoek afleiding om te voorkomen dat je gaat piekeren.

Reis je met iemand die met heimwee kampt? Probeer diegene zoveel mogelijk af te leiden. Ga eropuit, verzin leuke activiteiten en praat niet te veel over het thuisfront. Neemt ook dit het gevoel van heimwee niet weg? Kijk het even aan. Vaak voelen mensen zich twee tot drie dagen voor het eind van de vakantie een stuk beter.

Voorkomen

• Praat over je gevoelens. Alles opkroppen versterkt het belabberde gevoel. Daarnaast kunnen je reisgenoten ook beter rekening met je houden als ze weten hoe jij je voelt.

• Wees actief en ga eropuit.

• Probeer bepaalde gewoonten van thuis aan te houden. Ontbijt bijvoorbeeld op vaste tijden of ga op dezelfde tijd naar bed.

• Zoek voordat je op vakantie gaat, uit wat er op de plaats van bestemming is te doen. Zo kun je actieve uitjes plannen en heb je enigszins zelf in de hand wat er gaat gebeuren.

• Neem spulletjes mee van huis, zoals een wekker zodat je meteen iets vertrouwds ziet wanneer je wakker wordt, of een kussensloop dat naar eigen wasmiddel ruikt.

• Beperk het contact met het thuisfront. Spreek met jezelf af dat je bijvoorbeeld maar vijf minuten per dag belt of whatsappt en richt je aandacht verder op de nieuwe omgeving.