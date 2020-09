Behang verwijderen? Zo doe je dat

Als behang op de juiste manier wordt verwijderd, kun je op diezelfde muur een nieuw behang aanbrengen. Het behang over het vorige heen plakken is geen goed idee, want dan is de kans groot dat het nieuwe behang loslaat.

Ondergrond

Het is belangrijk om naar de ondergrond te kijken. „Er zijn veel soorten, maar voor de ondergrond hoef je alleen papier- en vliesbehang te onderscheiden”, tipt professioneel behanger Ilona Voets. „Welke soort de ondergrond is, staat op het label van de rol. Grote kans dat je dat label niet meer hebt, maar je kunt het controleren door een stukje van het behang af te scheuren.”

Als je tijdens het scheuren kleine vezels ziet zitten, dan weet je dat je met vliesbehang te maken hebt. „Dit is het gemakkelijkst te verwijderen. Je kunt het baan voor baan van de muur trekken.” Eventueel kun je met een plamuurmes achter een hoekje steken om zo een begin te maken. Let op dat je dit voorzichtig doet.

„Vliespapier wordt droog op de muur aangebracht, waardoor alleen de onderlaag met lijm in aanraking met de muur is gekomen. Daarom blijft vliespapier na een aantal jaren erg mooi op de muur zitten.”

Zie je tijdens het scheuren geen vezels, dan betreft het papierbehang, wat een stuk lastiger is. Hierbij heb je veel water nodig. Het is dan ook goed om vloer, meubels en eventuele elektriciteit af te dekken als je aan de slag gaat.

De eerste optie om papierbehang te verwijderen, is stomen. „Het nadeel is dat je de muur krachtig nat maakt en zo sneller beschadigt.”

Een betere oplossing is volgens Voets om behangafweek te gebruiken, dat in flessen te koop is bij de verfwinkel. „Belangrijk is dat je warm water gebruikt. Vervolgens giet je het mengsel in een plantenspray en maak je de muur een aantal keren goed vochtig. Zo kun je het behang er makkelijker aftrekken.”

Prikker

Mocht het papierbehang een vinyl-toplaag hebben, dan kun je een behangprikker gebruiken. Met deze roller met puntjes maak je vooraf kleine gaatjes in het behang zodat het afweekmiddel er doorheen kan trekken en z’n werk kan doen.

Was na afloop de muur met muurreiniger af en schuur deze eventueel nog eens licht op. Hoe gladder de muur, des te mooier je nieuwe behang er straks uitziet.