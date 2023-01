Biofilm in de wasmachine: wat is dat en hoe is het te voorkomen?

1 Biofilm bestaat uit een slijmlaag vol bacteriën en schimmels. Dat kan een muffe geur in de wasmachine veroorzaken en ook het wasgoed kan er muf van worden.

2. Wat niet iedereen weet, is dat deze biofilm bacteriën kan bevatten die biocorrosie kunnen veroorzaken. Dit kan de aluminiumlegeringen van het trommelkruis aantasten waardoor deze uiteindelijk kan breken.

3. Biofilm is eenvoudig te voorkomen door minimaal eens per twee weken een was van minimaal 60 graden met een bleekmiddelhoudend wasmiddel te draaien: een universeel of witwasmiddel in de vorm van poeder, korrels of tabletten.

4. In plaats van bleekmiddelhoudend wasmiddel kunt u ook een schep oxipoeder (zuurstofbleekmiddel) aan uw wasmiddel toevoegen.

5. Daarnaast is het nuttig om de wasmachine elk kwartaal schoon te maken. Draai hiervoor een was met een wasmachinereiniger of een liter schoonmaakazijn. Maak ook (de ruimte achter) het wasmiddelbakje en het rubber manchet goed schoon.