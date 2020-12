Dit zijn de mooiste plekken om te wandelen tijdens de feestdagen

Het bos in

De 14 Vennenwandeling is een populaire wandeling in het Brabantse Oisterwijk. Tijdens een 9,4 kilometer lange wandelroute doorkruis je een groot bos. De route start bij het bezoekerscentrum Groot Speijck.

Geen extreem groot bos, maar zeker wel een bijzondere wandeling: het Wallebos in Beetsterzwaag (FR) kent verschillende routes die leidt langs prachtige velden en wouden. Een hoogtepunt zijn de prachtige landhuizen die je onderweg ziet.

Nationale parken

Ⓒ 123rf

De wandelroutes op de Veluwe (GLD) zijn eindeloos, van kale zandvlakten tot dichtbegroeide bossen. Kies bijvoorbeeld voor een wandeling over het Kootwijkerzand, ’de Sahara van de Lage landen’.

Of ga voor een wandeling bij de Loenermark midden op de Veluwe. Hier tref je heidevelden, een schaapskudde met heideschapen en jeneverbesstruiken.

De Utrechtse Heuvelrug telt een paar honderd kilometer aan wandelpaden. Een aanrader is bijvoorbeeld de Wandelroute Landgoed Bornia in Zeist (UT). Tijdens deze route van 5,5 kilometer wandel je over voormalige stuifduinen langs heidevelden.

Tussen de Maas en de Duitse grens vind je in Limburg het Nationaal Park de Maasduinen. Je vindt er uiteenlopende landschappen, maar ook grafheuvels, kasteelruïnes en loopgraven. Op deze plek is veel gebeurd en met de diverse wandelroutes ga jij terug in de tijd.

Bij steden

Ⓒ 123rf

Bij de Hofjes van Leiden tref je een combinatie van rust en een rijke geschiedenis. De hofjes tonen hoe de sociale zorg in de middeleeuwen er uitzag. Een interactieve kaart neemt je mee langs deze geschiedenis van Leiden. De VVV verkoopt een boekje met de 35 mooiste hofjes van deze stad.

Ook in de buurt van de stad Groningen kun je helemaal tot rust komen terwijl je wandelt. Tijdens een wandelroute bij het Paterswoldsemeer en de Hoornse plas kom je langs een natuurgebied en landgoed. De route start op de parkeerplaats op de Oude Badweg 1.

Naar de kust

Ⓒ 123RF

Wandelen door de duinen en over het strand; bij de bushalte van Kijkduin in den Haag begint de 13 kilometer lange wandeltocht Rondje Kijkduin. Extra leuk voor kinderen is de kinderboerderij en moestuin op de route.

Strand, bos en akkerland combineren? In Domburg start de 18 kilometer lange Groene Wissel Domburg. Een avontuurlijke route waarbij je twee keer een brede sloot oversteekt met een trekvlot. Ook voert de tocht langs het kasteel Westhove.

Oog in oog staan met wilde paarden en Schotse hooglanders? Dat kan in het Noord-Hollands Duinreservaat. De route begint bij het centrum van Bergen aan Zee en neemt je mee door de duinen.