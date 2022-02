Premium Het beste van De Telegraaf

Restaurantrecensie Uijttewaal: gemoedelijk culinair avondje in Breda

Door Pieter Nijdam

Brabants ratjetoe in de eetzaal komt de gezelligheid ten goede. Ⓒ foto’s BeeldWerkt

We zijn in het hart van de Baronie van Breda. In buurtschap Bieberg, richting Belgische grens, is het goed toeven. Her en der een kasteel of een leuke uitspanning waar goede wijn wordt geschonken.