’Een dwangstoornis kan je je huwelijk kosten’

’O jé, smetvrees!’, roepen we lacherig nu we de hele coronadag door handenwassen. Maar die dwangstoornis is heel wat gradaties erger. Dan duurt de ontsmetpartij acht uur en gaat er een fles chloor doorheen. Komende week opent Menno Oosterhoff het online ’dwangcafé’. De psychiater, tevens patiënt, vertelt.