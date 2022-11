Wat zijn schoren precies en zijn die áltijd nodig? Klusexpert Dennis legt het uit

Laatst stond de voetbaltrainer van onze kleine man opeens voor de deur. Een klusjesman was bij zijn buren bezig en merkte terloops tegen de vrouw van de trainer op dat hun overkapping wellicht moest worden geschoord. De constructie was inderdaad wat aan het wankelen geslagen.

Nu was zij lichtelijk verbaasd want haar man is heel handig. Wie had het nou bij het rechte eind, haar man of de klusser? Omdat ik de trainer met de plaatsing van de glazen schuifdeuren in de overkapping had geholpen, ging hij bij mij te rade.

Dakconstructie

Hoe zit dat nou precies? Een schoor is een schuin geplaatste balk, paal of stijl die dient om de stijfheid van een constructie te vergroten. Ze worden toegepast in dakconstructies, maar ook op deuren gemaakt van planken, ook wel opgeklampte deuren genoemd, en wanden die met stijl- en regelwerk zijn opgebouwd.

Dit zijn horizontaal en verticaal verbonden balken. Verticale krachten kunnen heel goed worden opgevangen, maar horizontale krachten niet. De stijlen, de verticale balken, zullen snel gaan verdraaien ten opzichte van de regels, de horizontale balken, waardoor de wanden scheeftrekken.

Een schoor voorkomt dit omdat deze dan zou moeten worden ingedrukt of zou moeten uitrekken. Het hout is daar simpelweg te sterk voor. De wand behoudt dan zijn vorm.

Als een schoor in een dakconstructie wordt toegepast, is dat om te voorkomen dat de horizontale kracht die het dak op de wanden uitoefent, de wanden of palen waar het dak op steunt, niet scheef duwt.

Toch zijn schoren niet altijd nodig om stevigheid in de constructie te verkrijgen. Je kunt die horizontale kracht ook op een andere manier opvangen. Bijvoorbeeld door plaatmateriaal op het stijl- en regelwerk te verwerken.

Schroeven

Schoren worden meestal vastgeschroefd. Vroeger gebeurde dit met een pen- en gatverbinding. De schoren hebben dan aan de kopse kanten een uitstekende pen die past in uitgefreesde gaten in de paal of balk waaraan hij moet worden bevestigd. Met deuvels, ook wel doken genoemd, worden de schoren door en door bevestigd met de paal of balk.

Schoren hebben daarnaast vaak een decoratieve functie. Bij palen en draagbalken kunnen ze een mooie robuuste toevoeging zijn. Je kunt voor kromme schoren kiezen die het geheel een nostalgisch tintje geven.

Je hebt ook tijdelijke schoren. Die plaats je bijvoorbeeld om een metselprofiel of kozijn waterpas te stellen totdat de muur is gemetseld. Je maakt dan gebruik van twee schoren die haaks op elkaar staan.

Als je goed om je heen kijkt, zie je deze diagonalen overal terugkomen: bij rolsteigers, stellingkasten en ook je kledingkast.

Als jij denkt dat je er nooit een hebt gezien: een van de oudste voorbeelden is de galg.

