Dit mag nooit meer weg: kandelaar als herinnering aan fijne jeugd

Die herinneringen aan het kerkbezoek van vroeger. Elke zondag met je ouders mee, haren gekamd, nette kleren aan. Vooral rustig blijven zitten en niet klieren met de kinderen voor of achter je! Hoe saai je het misschien ook vond, pas later besef je hoe bijzonder die momenten waren.

Michel Willemsen beseft dat zeker, sterker nog: hij heeft een tastbare herinnering aan het toenmalige kerkbezoek. Als kind woonde hij in Dieren. De katholieke kerk was in die jaren 60 en 70 het middelpunt van het dorpsleven. „De kerk hoorde bij het dorp,. Als je kwam aanrijden, zag je de toren al boven de bomen uitsteken. Rouw en trouw, dopen: alles maakten we mee in deze kerk.”

In 1975 werd besloten een nieuwe kerk te bouwen. Het oude gebouw werd op de toren na gesloopt. „De parochianen mochten inschrijven op voorwerpen waarvoor zij belangstelling hadden. Ik was toen 21 en mijn keus viel op een Madonnabeeld en een kerkkandelaar. Het Madonnabeeld vonden mijn ouders niet passend, daarvoor was er te veel lief en leed gedeeld en waren er kaarsen gebrand.”

Michel werd tot zijn vreugde ingeloot voor de kandelaar. „Deze is jarenlang flink gepoetst, eerst door de kerkvrijwilligers, later door mijn moeder. Daarom heb ik hem recent opnieuw laten verzilveren.”

„Het geld daarvoor heb ik met liefde uitgegeven. Ik kan nog steeds genieten van zijn eenvoudige vorm en sinds kort dus ook weer van zijn glans.”

De kandelaar doet Michel nog steeds iets. „Ik heb hem nu 46 jaar in mijn bezit en hij heeft verschillende verhuizingen meegemaakt. Het is een bijzondere en mooie herinnering aan mijn fijne jeugd en het mooie dorp waar ik ben opgegroeid, dat dorp aan de Veluwezoom waar het leven goed was.”

