Recept van de dag: Gefrituurde camembert

Eigenlijk helemaal niet de tijd van het jaar om bloemkool te eten. Het kom doordat ik zin heb in camembert, eigenlijk. Je kan dus die bloemkool helemaal weglaten. Of je neemt linzen uit blik en die doe je in de onderstaande saus en laat ze hierin lekker warm worden. Leg de bloemkoolroosjes in een kookpan, schenk het kokende water erop en breng het water aan de kook. Kook de bloemkool nét gaar. Laat uitlekken. Verhit de olie in een sauspan en fruit hierin de sjalotjes twee minuten. Schep de paprika’s en tijm erbij en bak het mengsel weer twee minuten. Roer de tomatenpassata erbij. Pureer de inhoud van de pan met behulp van een staafmixer. Breng de saus aan de kook, voeg naar smaak zout en peper toe en hou warm.

Zeef de bloem. Klop het ei los en roer het bij de bloem. Schenk er al roerend het bier bij, zodat een glad beslag ontstaat. Haal de bloemkoolroosjes door het beslag en frituur ze goudbruin. Haal ze met een schuimspaan uit de pan en schep ze op een laagje keukenpapier. Houd ze warm in de voorverwarmde oven. Haal de stukjes kaas door het beslag en let erop dat ze rondom goed zijn bedekt met beslag. Frituur de kaasstukjes goudbruin. Serveer de gefrituurde bloemkool en kaas met de paprikasaus.

Nodig voor 4 personen:

• 500 gram bloemkoolroosjes

• 2 sjalotjes, gesnipperd

• 3 geroosterde paprika's

• 2 takjes verse tijm, gerist

• 1 camembert in punten

• 2 eetlepels olijfolie

• 2 dl tomatenpassata

• vers gemalen zeezout en zwarte peper

• 75 gr bloem

• 1 ei

• 1/8 l witbier