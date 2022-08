Column Babette: Reizen goed voor de relatie?

’En, hadden jullie het gezellig tijdens de vakantie? Geen ruzie omdat je iedere dag op elkaars lip zat?” Ik kon het niet laten te luisteren naar de mannen naast me die hun vakantieverhalen deelden.

Vooral toen de een vertelde dat hij wel een paar ’dingetjes’ met zijn vriendin had, daar in Andalusië. „We waren voor het eerst met elkaar op vakantie, dus dan leer je elkaar wel op een andere manier kennen. Als zij iets in haar hoofd heeft, kan ik lullen als Brugman. Heeft geen enkele zin, weet ik inmiddels.”

Gelukkig hoorde ik hem ook zeggen dat ze het heel leuk hadden samen en dat ze het meer dan daarvoor met elkaar zien zitten.

Daarin staat hij niet alleen. Zo aan het eind van de zomervakantie was het wachten op het eerste onderzoek naar vakantiegeluk. Dit jaar pakte reisorganisatie Eliza Was Here het op en kwam met het nieuws dat de vakantieganger zijn geluk een 7,6 geeft.

En dat, vooral dat, drie van de vier Nederlanders aangeeft dat de vakantie goed is voor de relatie. Dat sijpelt thuis door.

Tegelijkertijd is het ook een bekend gegeven dat mensen uit elkaar gaan in de scheidingsmaand september. Dat er dan 20 tot 30 procent meer scheidingen dan in de rest van het jaar zijn, komt onder meer omdat irritaties zich opstapelden en de zomervakantie de druppel was. Of omdat de reis al was betaald en het zonde zou zijn om al voor de vakantie uit elkaar te gaan.

Ik ben wel benieuwd hoe het staat met de stellen die juist vanwege de vakantie afzien van de scheidingsplannen. Bijvoorbeeld omdat ze elkaar weer hebben gevonden.

Ook volgens de psycholoog Ap Dijksterhuis doet reizen vooral veel goed met ons. We raken geïnspireerd, komen met nieuwe ideeën. En, zo stelt hij, reizen verbindt en we kijken met een andere blik naar de wereld.

Dan is het vast niet heel moeilijk om ook met een andere blik naar elkaar te kijken.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl