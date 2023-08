Dagrecept: Kalfsleverpastei met salie en toast

De leverpastei was voor de smaaktest, misschien moet ik maar zeggen dat het paté is... Paté en (lever)pastei betekenden een paar honderd jaar geleden hetzelfde: een product van lever, mét deegkorst omdat lever erg snel bedierf. Tegenwoordig is leverpastei broodbeleg in blikje, de duurdere paté bevat in principe meer lever en is romiger.

Vandaag een verfijnde leverpastei naar Italiaans recept uit De Zilveren Lepel. Bestuif de lever licht met bloem. Smelt 25 g boter in een koekenpan, leg er de plakjes lever in en bak ze 5 minuten op hoog vuur; keer ze halverwege. Giet er de marsala bij en laat het vocht in 5 minuten verdampen.

Bestrooi alles met zout en peper naar smaak en haal de pan van het vuur. Hak de lever fijn en snijd de boter in stukjes. Doe ze in de keukenmachine met het bakvocht, de ham en de dooier. Draai er een gladde massa van. Bekleed een rechthoekige vorm met plasticfolie, schep er de pastei in en laat hem in minstens 5 uur in de koelkast opstijven. Stort hem, snijd hem in dunne plakjes en garneer met de salie. Geef er toast bij.

Nodig voor 4 personen:

- 350 g kalfslever (in plakjes)

- bloem

- 120 g boter

- 100 ml marsala

- 100 g rauwe ham (fijngehakt)

- 1 eierdooier

- zout en peper

- verse salie (ter garnering) en toast