Recept van de dag: omelet met sjalottensaus

Nodig voor 2 personen:

Voor omelet:

• 5 eieren

• 3 eetl melk

• zout en peper

Voor de saus:

• 3 sjalotten, zeer fijn gesneden

• 1 glas rode wijn

• 100 spekjes

• 3 eetl bloem

• 3 eetl boter

• 2 dl melk

• 2 eetl gesneden bies- of daslook, zeer fijn gesneden

Bereiding:

Doe de sjalot met de rode wijn in een pannetje, laat zachtjes koken tot de wijn weg gekookt is. Druk de sjalot door een zeef. Smelt boter en roer er de bloem door. Doe er dan de gezeefde sjalotten door. Schenk er zoveel melk bij tot je een gladde gebonden saus hebt die je op smaak maakt met zout en peper. Laat heel even doorkoken.

Bak de spekjes uit. Haal uit de pan.

Doe nog wat boter in de pan, klop de eieren los met een klein beetje melk en bak er een omelet van. Strooi bies- of daslook over het ei, klap dubbel en schenk er de saus over. Bestrooi met spekjes. Mooi voorjaarseten toch?