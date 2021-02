Zien: deze camper heeft een extra uitschuifbare verdieping (en balkon!)

Door de extra bovenetage heeft de Maxus Life Home V90 Villa Edition een totale leefoppervlakte van meer dan 30 vierkante meter. Best ruim, toch?

De extra verdieping is voorzien van een klein balkonnetje en is vooral ideaal voor kampeerders die wat slechter ter been zijn. Het is namelijk zelfs mogelijk om met een liftje op de bovenetage te komen.

Verder is de Maxus Life Home V90 Villa Edition uiteraard van alle gemakken voorzien. Denk aan een keukentje met alles erop en eraan, een zithoek, toilet, badkamer en zelfs een wasmachine.

Eerlijk is eerlijk: de camper is niet bepaald goedkoop, want hij is pas beschikbaar vanaf 330.000 euro en vooralsnog alleen in China te koop.

Onder de indruk van deze camper? Er zijn nog meer bijzondere campers (op komst).

Zonnepanelen

Ⓒ Dethleffs

Dethleffs is de e.Home aan het ontwikkelen, een volledig met zonnenpanelen bedekte camper die op elektriciteit rijdt. Met het het prototype kan een afstand van 167 kilometer af te leggen. Nog niet veel, maar het begin is er!

Helikopter

Ⓒ Furrion

Wat je er nou echt aan hebt is de vraag, maar het is mogelijk om met een helikopter bovenop het dak van de veertien meter lange Furrion Elysium te landen. Behalve een helikopterplatform heeft de camper ook een bubbelbad. De prijs van deze camper is nog niet bekend.