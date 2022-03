Wetenschappers: zo minimaliseer je kans op corona in vliegtuig

Eigenlijk moet -gezien het feit dat besmettingen bij virussen vooral door de lucht gaan- er minstens één stoel worden vrijgehouden naast, voor en liefst ook achter iedere passagier. „Omdat de bezettingsgraad daardoor wordt gehalveerd, lijkt dit financieel niet te verwezenlijken. Een mogelijk compromis is om de middelste stoel vrij te houden. Voldoende afstand houden is de effectiefste blootstellingsbeperkende maatregel.”

Dat adviseren een voormalige biochemicus-nanotechnoloog en twee neurologen -die mondiale onderzoeken naar besmettingen op 150 vluchten op een rijtje hebben gezet- woensdag in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het vliegen van de toekomst vraagt om discipline, stellen de onderzoekers. „Ook al is het risico op besmetting hier kleiner dan in de trein of de bus, we moeten onder ogen zien dat structurele maatregelen nodig zijn om pandemieën van via vliegverkeer overdraagbare infectieziekten te voorkomen.”

Handbagage op de schop

Een ander advies is om voortaan niet meer toe te staan om handbagage mee te nemen, of in elk geval minder. Zodat er geen rij ontstaat van vlak tegen elkaar wachtende vakantiegangers in het gangpad. Ook een strakke regulering van het on- en offboarden blijkt blootstellingsmomenten te verminderen. Door bijvoorbeeld reizigers één voor één toe te laten, te beginnen bij de passagiers met een stoel achter in het toestel of door kleine groepen tegelijk in/uit te laten stappen. Dit kan wel de ’boardingtijd’ verdubbelen.

Het lijkt erop dat de vliegreizen dus anders moeten worden ingericht dan we gewend zijn. De wetenschappers adviseren bijvoorbeeld om minder vaak maaltijden en drankjes uit te delen; dus om zeker niet alle passagiers tegelijk eten te geven, want dan gaan alle mondkapjes op hetzelfde moment af. De luchtvaartmaatschappijen kunnen winst -minder risico op virusoverdracht- boeken door 10 minuten vóór de instap het ventilatie- en filteringssysteem aan te zetten tot tien minuten nadat de laatste passagier van boord is.

Beste anti-coronavliegtuigplek

Tot slot is in het onderzoek de beste anti-coronavliegtuigplek opnieuw bevestigd: de veiligste keuze is een stoel achter in het toestel die niet aan het gangpad grenst, of een stoel in de ruimere businessclass. In het midden van het vliegtuig en voorin zijn er door passagiersbewegingen meer blootstellingsmomenten dan achterin het toestel. „Reizigers met een stoel aan het gangpad hebben meer contact met de passanten dan passagiers met een stoel in het midden van de rij of naast het raam. Ook de luchtverplaatsing (’airflow’) is maximaal in het gangpad”, schrijven de wetenschappers.

Ook de al bekende tips worden blijvend aangeraden; Draag een mondkapje bij instappen, tijdens de vlucht en bij het uitstappen. Blijf zoveel mogelijk zitten, desinfecteer de handen en vermijd oppervlaktecontact (opklaptafeltje) en blijf anderhalve meter afstand houden bij uitstappen.