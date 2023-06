Mannen blijken verkeerd te plassen, zo moet het wel

Kortere rijen bij toiletten tijdens een avondje dansen, even snel bij een plaskruis tijdens een evenement of even de blaas legen tijdens een boswandeling. Veel vrouwen zijn jaloers op hoe makkelijk mannen kunnen urineren.

Ongemakkelijk

Makkelijk is het zeker, maar niet de meest gezonde optie. Het is veel gezonder om even te gaan zitten, zegt uroloog Gerald Collins tegen The Telegraph. “Wanneer je gaat zitten, ontspannen de bekken en je ruggengraad. Dat maakt het makkelijker om te plassen”, zegt hij.

Mocht er nou geen toilet in de buurt zijn, dan is er echt geen man overboord als er een keer staand wordt geplast, zegt Collins. “Op de golfbaan is het wat ongemakkelijk om je broek te laten zakken en te gaan plassen.”

Vergrote prostaat

Toch raadt hij mannen, vooral mannen boven de veertig, aan om er toch gewoon voor te gaan zitten als de gelegenheid zich daarvoor leent. “Veel mannen krijgen last van een vergrote prostaat. Door hormonale verandering wordt de klier groter. Daardoor kan het prettiger en makkelijker zijn om zittend te plassen.”

Collins deelt zijn advies met de krant na een grootschalig onderzoek naar de plasgewoonten van mannen. Er werden 7000 mannen uit dertien landen gevolgd. Daaruit blijkt dat vooral de Duitsers er graag bij gaan zitten: 40 procent van de Duitsers claimt altijd zittend te plassen.

De meeste Britten, Mexicanen en Polen weigeren volgens het onderzoek juist met de billen de bril te raken tijdens een plassessie. In Japan kiezen steeds meer mannen voor zittend urineren.