Volop hoogtepunten in goed georganiseerd en verzorgd Zwitserland

Door Marjolein Schipper

Bovenop het dak van de CabriO, de unieke open kabelbaan-cabine op berg Stanserhorn. Met de wind door de haren zakken we de diepte in.

Gezond in de bergen wandelen en diezelfde avond nog mondain dineren (of lekker racletten…) in de stad. In Zwitserland moeiteloos met elkaar te combineren dankzij een fijnmazig netwerk van tandradbaan, trein en boot. Exact op tijd, want Zwitsers zijn nu eenmaal van de klok!