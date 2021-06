De boshommel is back: 6 feiten over de hommel

Het zijn er veel

Wereldwijd zijn er ongeveer 250 soorten hommels, allemaal familie van de bij.

Ze hebben een trillende stem

Waar honingbijen een dansje doen om met elkaar te communiceren, doen hommels ddat via trillingen van hun vleuegels en het afscheiden van bijvoorbeeld feromonen.

Ze zijn een tikkie egoïstisch

Als de (bos)hommel een plek heeft gevonden waar het eettechnisch goed toeven is, dan houden ze dat plekje voor zichzelf. Waar honingbijen dan met meerdere op het voedsel afstuiven, houdt de hommel een diner voor een. Er wordt ook niet gecommuniceerd over de locatie.

Geen hommels? Dan duurdere boodschappen

Goed, dat is een wat boute stelling, maar het een heeft wel met het ander te maken. Hommels zijn belangrijk voor het in stand houden van gewassen met groenten en fruit, zij zorgen immers voor het bestuiven ervan. Al doen ook andere insecten dat ook, maar feit is dat met minder insecten en dus hommels de gewassen kleiner zouden worden, en daarmee groenten en fruit minder divres, schaarser en dus duurder.

Ze zijn overlevers

Van Zuid-Frankrijk tot Tasmanië en dus sinds kort weer in Zuid-Limburg: je kunt de boshommel overal tegenkomen. Het is namelijk nogal een taaie: door het vele lange en dichte haren op zijn lichaam (net zo veel als een eekhoorn, naar ’t schijnt) heeft hij goede isolatie voor verschillende klimaten.

Ze zijn harde werkers

Twee uur lang stuifmeel verzamelen met uiteindelijk een gewicht dat 60% van hun eigen lichaamsgewicht telt: ga er maar aan staan. Het wordt bijvoorbeeld als een klont aan hun lichaam vastgeplakt, of in speciale holtes in de achterpoten, al naar gelang het soort hommel.