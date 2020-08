Staar oplossen bij oudere honden en katten: ’Eén kunstlens helpt al’

De ouderdom komt met gebreken. Net als mensen takelen huisdieren vanaf een bepaalde leeftijd geleidelijk aan af en zullen de (medische) problemen niet meer overgaan, maar erger worden en zich opstapelen.

Als begin veertiger ben ik nog (net) niet aan een leesbril toe, maar ik merk wel dat ik vaker met m’n ogen knijp en blij ben met mijn lange armen om dingen soms beter te zien!

Ook de ogen van onze honden en katten gaan met de tijd achteruit, met name ouderdomsstaar treedt geleidelijk aan op als honden en katten de middelbare leeftijd bereiken. Die middelbare leeftijd begint bij honden vanaf 7 jaar, katten bereiken met 9 jaar de middelbare leeftijd.

Bij ouderdomsstaar wordt de lens minder doorzichtig en na een paar jaar ziet de lens eruit als matglas en kan je hond of kat alleen nog licht en donker onderscheiden. Nu is bij honden en katten het zicht niet zo’n belangrijk zintuig als bij mensen.

Vertroebeling

De vertroebeling van de lens treedt geleidelijk op en ondertussen zullen ze meer vertrouwen op geur, gehoor en tast. De meeste oudere honden en katten passen zich dus aan en doen sowieso alles in een lager tempo.

Als de ontwikkeling van staar wel snel verloopt en/of je hond of kat erg beperkt is door het verlies van zijn zicht, dan is er gelukkig een oplossing voor.

Net als bij mensen kan er een kunstlens in het oog worden geplaatst, waarna ze de wereld weer scherp kunnen zien.

Vaak is het opereren van één oog al genoeg om dieren die last hebben van gezichtsverlies, te laten opbloeien en weer helemaal te laten meedoen. Sommige baasjes gaat het misschien te ver om bij een dier een kunstlens te laten plaatsen of honderden euro’s aan hun huisdier uit te geven.

Ik vind persoonlijk dat een passie geld mag kosten, net zoals een ander veel geld uitgeeft aan een vakantie of een dure hobby. Voorwaarde daarbij is uiteraard dat elke behandeling in het belang van het dier moet zijn.

Volg Piet op Instagram: @piethellemans en op piethellemans.nl