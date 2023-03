Bergamo en Brescia zijn de culturele hoofdsteden van Italië: deze plekken wil je niet missen

Fotogeniek

Wie in Bergamo is, mag een wandeling door de Città Alta, de oude ommuurde bovenstad van Bergamo eigenlijk niet overslaan. De stad ligt net als Brescia in de regio Lombardije vlak bij Milaan, de uitlopers van de Alpen als fotogenieke achtergrond.

In de bovenstad lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Op het ruim opgezette Piazza Vecchia is het fijn espresso drinken met uitzicht op prachtige gebouwen zoals het oudste stadhuis van Noord-Italië.

Achter het stadhuis en naast de qua interieur oogverblindende en overweldigende Dom staat het mausoleum van strijder Bartolomeo Colleoni. Opvallend is het familiewapen, bevestigd aan het hek. Op dat familiewapen zijn namelijk drie vreemd glanzende plekken te zien die op kunstzinnige waterdruppels. Het verhaal? Colleoni (1400-1475) zou drie testikels hebben gehad. Omdat hij daar blijkbaar trots op was, staan ze zelfs in het wapen afgebeeld en bijgelovige vrouwen die zwanger willen worden, strijken er even overheen.

Het familiewapen van Bartolomeo Colleoni die erg trots op zijn drie testikels was.

Stracciatella-ijs

In gelateria La Marianna werd het inmiddels wereldberoemde stracciatella-ijs uitgevonden.

In Bergamo is in 1961 in gelateria La Marianna het stracciatella-ijs door Enrico Panattoni uitgevonden. Hij liet regelmatig een ei in hete bouillon stollen en kwam vervolgens op het idee om eens hete chocoladesaus in het ronddraaiende ijs in de ijsmachine te gieten. Bingo! Het ijs met de chocoladestukjes veroverde de wereld.

Bij La Marianna is ook polenta e osei te koop, een beschermde streekspecialiteit. De zachte polenta-cakejes zijn herkenbaar aan een klein chocoladevogeltje.

Honderd slagen

Elke avond om tien uur slaat de Torre Civica, de grote klokkentoren, honderd keer. Dat lijkt wat veel, maar vroeger was het een waarschuwing voor bewoners die zich buiten de veilige poorten bevonden: opschieten, want over honderd slagen gaan de poorten dicht! Boven natuurlijk een prachtig uitzicht over de stad en op het glinsterend gouden beeld van Sint Alexander op de kathedraal.

Marmer

Het centrale plein van Brescia, de Piazza della Loggia, wordt omzoomd door gebouwen in Venetiaanse stijl. Ⓒ Y. Llamaj

Komt Bergamo met zijn 120.000 inwoners over als een oergezellig groot dorp, Brescia is meer een echte stad. Overal weelderige gebouwen met het beroemde Botticino-marmer, afkomstig uit de regio. In Palazzo della Loggia bijvoorbeeld, gelegen aan het gelijknamige plein. Dit marmer is overal ter wereld terug te vinden zoals in het Witte Huis in Washington en in het Vrijheidsbeeld.

Piazza della Loggia in Brescia is een goede startplek om de stad te voet te verkennen. Blikvanger is de Torre dell’Orologio, een eeuwenoude klokkentoren.

Tempel

Midden in Brescia is de grootste Romeinse archeologische site van Noord-Italië te vinden met een tempel en een theater.

Het Forum was ooit dé ontmoetingsplek voor burgers, politici en kooplieden. Daar zijn nu de resten van een groot Romeins theater te vinden en ernaast het museum Santa Giulia, gevestigd in een oud klooster.

Chic avondje uit

Het magnifieke Teatro Grande in Brescia is een ware schatkist. Ⓒ Y. Llamaj

Zin in een chic avondje uit? Bezoek het befaamde Teatro Grande dat in 1912 is uitgeroepen tot nationaal monument. Hier gaat men niet in spijkerbroek en op sneakers naar het theater, maar op chic: pakken, jurkjes, hakken. Alleen zo’n outfit past bij deze imposante rood met gouden schatkist, want anders valt dit hoge theater met de vier lagen aan weelderig versierde loges niet te omschrijven. Alleen al de sierlijke toegangstrap met schilderijen en het kleurige fresco-plafond zijn het bekijken waard.

Dorpjes aan Iseomeer

Het sprookjesachtige Iseomeer. George Clooney wilde ooit het in het meer gelegen eiland Loreto kopen.

Vlak bij Bergamo en Brescia ligt het door bergen omzoomde Iseomeer. Leuk om een stop te maken is Lovere, dat met recht een hoge plek op de lijst van allermooiste dorpen van Italië heeft. Lekker rondneuzen in het historische centrum met het Piazza Tredici of uitrusten op de boulevard met bankjes.

Het eveneens aan het meer gelegen Iseo is iets groter. Het haventje met de blauwwitte meerpalen herinnert aan de Venetiaanse overheersing. De leukste manier om deze plaatsen te bezoeken, is met de veerboot. Acteur George Clooney wilde in 2010 het in het meer gelegen eiland Loreto, met daarop een echt sprookjeskasteel, voor zijn toenmalige vriendin kopen. Helaas wilde de eigenaar er geen afstand van doen.

Zo kom je er

De afstand Utrecht-Bergamo is per auto zo’n 1080 kilometer, Brescia ligt veertig kilometer verder. Vlak bij Bergamo is het vliegveld Milaan-Bergamo te vinden; vanuit Eindhoven vliegt onder meer Ryanair hierop. Op zo’n zestig kilometer afstand ligt Milaan met de twee vliegvelden Malpensa (groot) en Linate (kleiner). De gemiddelde reistijd per trein van Amsterdam naar Bergamo is gemiddeld zestien uur.