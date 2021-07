De historische zeesleper Elbe is er nu voor de passagiers

Premium Binnenland

Gevonden resten Duitse soldaat topje van de ijsberg

Uniek is de vondst niet. Bijzonder blijft het altijd. De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) heeft maandag in Best de stoffelijke resten geborgen van een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. „Vermoedelijk liggen er nog duizenden in de grond.”