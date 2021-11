7 x verrassende skigebieden buiten de drukke Alpen (die ook nog eens betaalbaar zijn)

Verandering van spijs doet eten, maar daarnaast is er ook nog een praktisch aspect. Zo wordt in Oostenrijk al de 2G-regel gehanteerd en ook in andere populaire gebieden lijkt dat onvermijdelijk.

Low budget op wintersport is natuurlijk relatief. Al met al kost zo’n vakantie wel wat. Skihuur, materiaal, bier, noem maar op. Wel kost het in de onderstaande gebieden allemaal aanzienlijk minder dan in bijvoorbeeld Oostenrijk of Zwitserland. (Check uiteraard per land even het reisadvies, dat iedere week weer anders kan zijn.)

1. Bulgarije

Low budget en cool gaan samen in Bulgarije. Zo wordt het onlangs gemoderniseerde skigebied Bansko steeds populairder onder freeriders vanwege de goede poedercondities.

Maar ook op de pistes is er genoeg te beleven. 75 kilometer aan pistes, van beginner tot expert, met het hoogste punt op 2.600 meter. Een weekpas kost hier ongeveer 130 euro en accommodaties zijn hier erg goedkoop.

2. Montenegro

Vanaf december tot begin april kun je prima skiën in Montenegro. Het Durmitorgebergte (beste sneeuwzekerheid) en Kolašin (beste faciliteiten) zijn wat dat betreft dé gebieden.

Skiën zal hier niet zo goed worden als in de Zwitserse Alpen, maar de kosten zijn wel aanzienlijk lager. Meestal betaal je tussen de 15 en 20 euro voor een dagpas. Toerskiën doe je in Nationaal Park Lovćen.

3. Slowakije

Ⓒ 123rf

Toegegeven, het is even een eindje rijden, maar Slowakije biedt een betaalbare wintersport in een mooie bergachtige omgeving. Met goedkope skipassen en accommodaties.

Interessante skigebieden in de Hoge Tatra zijn Pleso en Tatranske Lomnica. In de Lage Tatra liggen de pareltjes. In deze regio ligt Donovaly, een gemoedelijk familiegebied. En het bekendere Jasna, een mooi skigebied gebied met 44 kilometer aan pistes met 2.024 meter als hoogste punt.

4. Redelijk betaalbare wintersport in Slovenië

Slovenië kent vijf skigebieden, waarvan Kranjska Gora de bekendste is. Hier wordt jaarlijks de Vitranc World Cup gehouden en ook vind je hier ‘s werelds hoogste skischans.

De andere gebieden zijn Maribor-Pohorje (met 42 kilometer het grootste), Krvavec (1971 meter het hoogste), Vogel (met de mooiste omgeving en een enorm funpark) en Rogla (een oord waar veel topsporters komen trainen). Slovenië is nog steeds relatief goedkoop, maar gaat meer en meer richting de prijzen in de Alpen. Snel bij zijn dus.

5. Polen

Polen begint populair te worden onder Nederlanders en dat heeft vooral met de prijs te maken.

Waar het grootste skigebied Zakopane inmiddels al wat duurder en vooral voller is geworden, kun je in Bialka Tatrzanska nog écht goedkoop skiën. Hier is het ook rustiger. Let wel: dit gebied is vooral interessant voor beginners en gezinnen.

6. Tsjechië

Ⓒ 123rf

Tsjechië heeft door de jaren heen een wat minder goede naam gekregen als het op wintersport aankomt, maar geloof ons: skiën in Spindleruv Mlyn is echt geen straf. Mooie omgeving, relatief veel sneeuwzekerheid door sneeuwkanonnen en goedkoop bier.

Toegegeven: de prijzen zijn hier in de laatste jaren wel wat omhoog gegaan, maar de après-ski, accommodatie en skipas bij elkaar is nog altijd vele malen goedkoper dan de totaalsom in de Alpen.

7. Eigenlijk helemaal geen betaalbare wintersport in Iran

Ja, Iran, dat lees je goed. Hier kun je prima skiën en snowboarden voor niet al te veel geld. Oké, je hebt een vliegticket nodig, maar dan ben je wel in Iran. Tip: korte wintersport combineren met een trip door het land. Op dit moment is het reisadvies, los van corona, negatief. Maar hou Iran op je bucketlist voor in de toekomst.

In totaal is er 47,7 kilometer aan skipistes in Iran geregistreerd. Het bekendste gebied is Dizin, in het noorden van het land. Dagpassen kosten hier tussen de 15 en 20 euro. In het hoogseizoen betaal je iets meer. De skigebieden in Iran liggen tot op een hoogte van 3.850 meter. 48 skiliften brengen de wintersporters naar boven. Maar daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor freeriders om bijvoorbeeld te helikopterskiën.

Toch maar naar Oostenrijk of Noorwegen?

Natuurlijk kun je ook low budget op wintersport naar Oostenrijk, Zwitserland of Frankrijk. Kwestie van vroeg boeken en speuren.