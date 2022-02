Kookboek getest: makkelijke recepten voor fietsers (+ recept voor omelet)

De Schot Alan Murchison was zo’n 20 jaar geleden Michelinchef met op een gegeven moment verschillende restaurants. Maar in 2013 gingen die op de fles. Intussen had de man zich volledig op de sport gegooid en won hij in zijn categorie enkele Europese en wereldtitels bij de duatlon.

De voorbije jaren bundelde hij beide talenten en maakte hij onder andere dit kookboek voor fietsers. Het zijn recepten die je ook moeten helpen om je prestaties op de fiets te verbeteren. Al etend beter worden. Cool. Al is het moeilijk om dat even te checken in een week tijd. Laat staan meerdere. Wat we wel kunnen doen, is checken of het ook lekker is.

De Hollandse omelet met spruitjes spreekt wel tot de verbeelding. Geen haar op mijn hoofd dat eraan zou denken dit te matchen. Laat staan dat mijn gedachten spontaan naar spruiten gaan na een korte zware fietstocht, want net dan moet je het blijkbaar eten. Wat ik nu dus doe nadat ik me twee uur lang af peigerde op mijn fietsrollen.

Moeilijk om te maken is het niet. En zeker ook niet al te veel werk. Wat een opsteker is. Na hard trappen op de fiets heb je geen zin om lang te koken. En moet je dat toch doen, dan is de kans groot dat je intussen alles opvreet wat in de voorraadkast boven het aanrecht staat wegens honger als een paard.

Een kwartier werk, meer is dit niet. En het is best oké qua smaak. Maar wel te zout. Kruiden met peper en zout, het staat twee keer in het recept. Zeker één keer te veel. Want je zit al met de gerookte ham én de salie is ook best uitgesproken. Maar het is geen bommetje dat op de maag blijft liggen. Of twee uur later nog voor een boertje zorgt. Dat niet. Al is dit nu niet direct iets wat ik zou serveren als er mensen op bezoek komen. Maar soit, dat is het opzet van dit boek ook niet.

Wel dat je eens gaat nadenken over wat je lichaam best wel kan gebruiken voor of na een fietstocht. Nu gooi ik als het ware altijd dezelfde brandstof in de tank, terwijl een gezellig koffieritje met vrienden andere noden heeft dan je vier uur lang gaan afpeigeren op de kasseien. Of denk ik de avond voor een rit al helemaal niet na of die stoofvlees met frieten wel het ideale menu is. Terwijl Murchison ook daar aandacht aan besteedt.

Al vrees ik dat het op die manier toch wel een boek voor een nichepubliek wordt. De doorsnee wielertoerist die op zondag al een halve dag op zwier is met zijn fiets, zal het aan vrouw en kinderen niet uitgelegd krijgen dat er op zaterdagavond kip met quinoa, mango en granaatappelsla op het menu komt in de plaats van stoofvlees met friet. “Want papa moet morgen fietsen.”

Ik denk dat dat de doorsnee wielertoerist er zelf ook geen zin in zal hebben om dat te eten. Die wil ook friet. Met een glas wijn. En dan zien we morgen wel of de benen zullen spreken. Of niet.

Recept: (Hollandse) omelet met spruitjes, gerookte ham en salie

Nodig voor 1 persoon

100 g rauwe spruitjes

1 el olijfolie

Zeezout en versgemalen zwarte peper

1 klont boter

34 blaadjes verse salie, gehakt

3 grote biologische eieren

1 el melk

50 g gerookte ham

Grote portie groene salade, voor erbij

Bereiding

Maak de spruitjes schoon en snijd de spruitjes heel fijn of schaaf ze fijn op een mandoline. Verhit de olijfolie in een pan en bak de spruitjes 3-4 minuten goudbruin. Breng op smaak met zeezout en zwarte peper en doe de boter en salie erbij. Zet het vuur laag. Meng de eieren en melk in een kom. Snijd de ham en roer hem door het eimengsel. Breng goed op smaak met zeezout en zwarte peper. Zet het vuur hoger onder de pan met spruitjes. Roer het ham-eimengsel erdoorheen. Draai de pan wat heen en weer, tot de eieren gelijkmatig beginnen te stollen. Zet het vuur lager en laat 2 minuten op laag vuur garen. Haal de omelet uit de pan door hem dubbel te vouwen met een spatel en op een warm bord te laten glijden. Serveer met een grote groene salade.