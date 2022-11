Deze driedeurs gezinsauto’s koop je voor 2500 euro

Occasionselectie

Fiat Punto (1999 – 2009)

Deze generatie van de Punto is geen opvallende verschijning. Achter het stuur is het even wennen aan de hakerige versnellingsbak en verder valt de stevige vering op. Maar daarmee heb je z’n grootste missers wel gehad. Sterke punten zijn de fijne voorstoelen en de krappe draaicirkel, die in de stad heel handig is. Bij een autobedrijf in Veldhoven staat een lichtblauw metallic 1.2 S (2006, 135.000 km) voor € 2.450.

Hyundai Getz (2002 – 2008)

Hyunday Getz

Deze compacte Hyundai blijkt ook op lange ritten best comfortabel. De 1.1-liter basismotor is op de snelweg weliswaar rumoerig, maar het gemiddelde verbruik is met 1 op 15 gunstig. De Getz werd verkocht met drie- of vijf portieren. Van die laatste carrosserievariant is het tweedehands aanbod het grootst, maar driedeurs versies hoef je niet met een kaarsje te zoeken. Bij de lichtblauwe 1.1 Active (2004, 61.000 km) die voor € 2.450 te koop wordt aangeboden bij een autobedrijf in Breda zouden wij zeker een kijkje gaan nemen!

Renault Twingo (2007 – 2014)

Deze tweede generatie van de Twingo is een geschikte auto voor wie voornamelijk korte afstanden en stadsverkeer rijdt. Op langere ritten werken de korte zittingen vermoeidheid in de hand. De stadsauto reageert sterk op windstoten of tegemoetkomend vrachtverkeer, een ander minpunt is de beperkte bagageruimte. De normale 1.2-liter benzinemotor is voor dagelijks gebruik sterk genoeg en rijdt ongeveer 1 op 16. Bij een bedrijf in Steensel adverteren ze met een brandweerrode ‘Authentique’ (2007, 159.000 km) voor € 2.450.

Oordeel van de Wegenwacht

Fiat Punto

Fiat Punto

Deze generatie Punto is kwalitatief een goede auto. Wat wel eens gebeurt, is dat er regenwater de centrale computer binnendringt. De Wegenwacht maakt de computer droog en prikt de afvoer door. De motor heeft twéé bobines: als er daarvan eentje stuk gaat, loopt de motor op twee cilinders. Niet mee doorrijden: mits er aan zo’n bobine valt te komen, is het probleem snel verholpen.

Hyundai Getz

Er zijn maar een paar kleinigheidjes bekend. De centrale portiervergrendeling werkt soms niet op alle deuren, maar je kunt altijd nog handmatig afsluiten. Soms wordt de contactsleutel niet herkend. De Wegenwacht krijgt de Hyundai aan de praat, maar voor reparatie moet je naar de garage. Lawaai bij de achterremmen is meestal inwendig vuil. Een paar keer stevig remmen helpt.

Renault Twingo

Renault Twingo

De techniek van de Twingo is eenvoudig. Dat helpt om ’m ook met hogere kilometerstanden best betrouwbaar te houden. De Wegenwacht komt wel eens wat kleine elektronische storingen tegen, maar die zijn vrijwel altijd ter plekke op te lossen.

Ons advies

De Twingo is populair en dat zie je terug in de prijs. De Fiat en de Hyundai doen weinig voor elkaar onder, ook kwalitatief niet. De Hyundai is van de voorbeeldauto’s echter de beste koop.

