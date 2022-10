Dagrecept: Spaghetti carbonara met gerookte vis

Ze geven de sushi een knapperige/zilte bite, maar je kunt viseitjes ook gebruiken in een heerlijke pasta, blijkt uit dit smakelijke recept van Carrie Solomon uit haar boek Rauwe vis (Terra). Het gaat om een smakelijke spaghetti carbonara met gerookte vis en foreleitjes. Breng water in een grote pan aan de kook.

Voeg wat grot zout toe en kook de pasta al dente. Maak de carbonarasaus: breek de 4 hele eieren boven een kom en meng ze met 1 eidooier. Roer de helft van de Parmezaanse kaas erdoor en zet het mengsel even weg.

Schep aan het eind van de kooktijd van de pasta een kopje van het kookwater uit de pan en houd dat apart. Giet de pasta af en kiep hem terug in de pan. Voeg de saus toe en per 30 seconden onophoudelijk. Voeg fijn zout naar maak toe. Is de saus te dik, schenk er dan 1 tot 2 el van het bewaarde kookwater bij.

Verdeel de pasta over vier borden. Laat in het midden van bord een eidooier glijden. Verdeel de gerookte vis, de foreleitjes en de verse kruiden over de pasta. Besprenkel borden met wat citroensap en maal er ten slotte wat zwarte peper over.

Nodig voor 4 personen:

- 400 g linguine of spaghetti

- 4 eieren

- 1 eidooier

- 200 g geraspte parmezaan

- grof zout, fijn zout

- 150 g gerookte vis zoals forel, makreel of tonijn

- 80 g foreleitjes

- handvol dille/bieslook (fijngesneden)

- 1 citroen

- versgemalen zwarte peper