Lezersreacties: ’Reizen op de bonnefooi geeft gevoel van vrijheid’

Een beetje spannend is het wel: niet weten wat je exacte eindbestemming is. Maar uit de verhalen die zijn binnengekomen, kan ik opmaken dat reizen op de bonefooi vooral een groot vrijheidsgevoel geeft. Je kunt niet alleen gaan en staan waar je wilt, maar het zorgt ook voor verrassingen! Je beslist zelf of je langer op een plek wilt blijven of dat je nog een stukje doorrijdt op zoek naar een betere locatie.

Gezien uw vele reacties is reizen op de bonnefooi nog zeer in trek, maar uit recente cijfers van de onderzoeksbureaus CBS en NBTC-NIPO Research blijkt dat niet boeken juist steeds minder populair wordt. Vier van de vijf vakantiegangers regelen van tevoren tenminste één slaapplek.

Van reserveren of plannen willen Rudolf en Alice Arndt niets weten. De 50-plussers reizen regelmatig hun neus achterna. De leukste en meest vrije ervaring hadden ze toen ze via een Franse carpool-app naar Barcelona liftten. Rudolf Arndt: „We namen de boot naar Mallorca en zijn op de terugreis in Parijs beland. Met de bus kwamen we uiteindelijk weer in Den Haag aan.”

Sommigen zeggen dat de echte avonturiers zelfs een paar dagen van tevoren pas besluiten naar welk land ze gaan. Het liefst op een ander continent. Zoals Maurice Lankheet die een week voor vertrek besloot om met zijn vrouw en drie kinderen naar Colombia te gaan in plaats van naar Mexico. Zij reisden via Bogota naar de Tatacoa-woestijn en vlogen vervolgens naar Cartagena om het noorden van het Zuid-Amerikaanse land te ontdekken.

„Op de bonnefooi reizen stressvol? Helemaal niet”, zegt ook Ingrid Hamers die al twintig jaar met haar familie ongepland op vakantie gaat. „Wij vinden een volledig reisplan juist niet ontspannen. Dat je weet waar je de komende drie weken slaapt, voelt als ’moeten’.”

Tent mee

Wij gaan altijd op bonnefooi op vakantie. Tent in de auto en gaan. Superleuk, want je komt op prachtige plekken die je had kunnen bedenken. Onze jonge kinderen gaan ook mee. Vorig jaar gingen we eilandhoppen langs de Kroatische kust en dit jaar waren we op drie plekken in Italië.

Alma Streefkerk

B-wegen

Wij wonen zes jaar in Californië en avontuur is alles voor ons. We nemen altijd B- in plaats van hoofdwegen. Dit leidt tot prachtige momenten. Onze twee dochters van 10 en 16 genieten meer van zo’n reis dan van stedentrips. Onderweg stoppen we voor een leuk winkeltje of een prachtige rivier.

Boi Smit

Voorbereid

Ik neem liever geen risico’s en ga juist voorbereid op vakantie.

Miranda Engelen

Vaste prik

Al 20 jaar reizen we op de bonnefooi door de VS. We boeken de vliegtickets, de eerste hotelovernachting (verplicht voor het visum) en soms een huurauto. Op de tweede dag begint ons avontuur. Als een omgeving bevalt, blijven we wat langer en vervolgen we onze reis een paar dagen later. Heerlijk!

Ingrid Hamers

Andere afslag

Wij vertrokken laatst om zeven uur naar de Sneekweek, maar besloten na 50 kilometer toch de afslag naar Antwerpen te nemen, richting de Ardennen. Eenmaal bij Luik aangekomen was de lucht ons daar te donker, wat ons deed besluiten om naar de Eiffeltoren door te tuffen.

Peter Renkema

Omboeken

Wij gaan naar een bestemming waar het weer aardig is. Zo hebben we twee jaar geleden onze reis naar Frankrijk twee dagen voor vertrek ongedaan gemaakt en zijn we naar Kroatië vertrokken. Wel zorgen we altijd voor voldoende documentatie en een reisverzekering.

Agaath en Rudo van Mosseveld