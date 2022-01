Draaien, likken en in melk dippen: de 5 lekkerste crèmekoekjes

Je vindt ze smerig óf ontzettend lekker: de Amerikaanse Oreo-koekjes die je héél lang geleden alleen bij speciaalzaken kon halen. Inmiddels zijn typisch Amerikaanse producten gemeengoed geworden.

De eigen merken van diverse supermarkten bieden tegenwoordig hun eigen Oreo-koekjes aan die meestal crèmekoekjes worden genoemd.

Het verhaal van de Oreo-koekjes begon trouwens meer dan honderd jaar geleden in New York met de National Biscuit Company (nu Nabisco).

In 1912 bracht deze de sandwichkoekjes met het laagje vanillecrème op de markt. Het originele koekje zou een lauwerkrans hebben gehad en dat zou ook meteen de verklaring zijn voor de latere naam Oreo. Oreodaphne is namelijk Latijn voor de laurierfamilie.

Overigens zou er maar één manier zijn om de koekjes te eten, namelijk volgens de twist, lick en dunk-methode. Met andere woorden: draaien, likken en vervolgens in een glas melk dippen. Al kan ik me goed voorstellen dat menig Nederlander hier niets vanaf weet.

Afgaand op het uiterlijk en de voedingswaarden van de koekjes lijkt het erop dat er drie fabrikanten van dit type koekjes zijn.

Al blijft het gissen omdat de huismerken meestal alleen een antwoordnummer op de verpakking achterlaten.

De Neo-koekjes van Lidl (Sondey) vielen tijdens de blinde test als eerste af („Muf, goedkope kopie van het origineel”). De lekkerste blijven het origineel van Oreo, gevolgd door Jumbo, Albert Heijn, 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt) en Plus.

1. De originele variant van Oreo, waarvan er overigens vele varianten bestaan, gingen er bij de collega’s heet beste in. „Heerlijk bros koekje, goed zwart.” „Goede balans tussen koekje en crème.” €0,87 per 154 gr

2. Op een tweede plaats belandde Jumbo. „Prima koekje, goede, romige vanille-smaak.” „Lekker, maar kruimelt wel heel erg!” €0,96 per 176 gr

3. „Ik proef echt wat van chocola en de crème is aangenaam”, riep iemand over de koekjes van Albert Heijn. „Lekker! Mag ik er nog een?” `€0,99 per 180 gr

4. Huismerk 1 de Beste van Dirk/Dekamarkt moet het doen met een vierde plaats. „Deze zijn wat krokanter dan de andere, ik proef wel weinig chocola.” „Prima, niets mis mee.” €0,96 per 176 gr

5. Een vijfde plaats is er voor Plus die de koekjes als Cacao koekjes Fairtrade verkoopt. „Knapperig koekje, weinig chocoladesmaak.” „Lekker! Kraakt ook prima.” €0,99 per 176 g