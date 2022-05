Minister Dijxhoorn drukte in 1940 evacuatie kabinet erdoor

Binnenland

EOD vindt ’unieke’ granaat uit Tweede Wereldoorlog in Breda

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat een granaat die dinsdagochtend werd gevonden in Breda opslaan in de collectie. De granaat is volgens de EOD een „uniek item”, in de Tweede Wereldoorlog gemaakt door de Duitsers.