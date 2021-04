Deze kaas wordt gezien als de meest gevaarlijke ter wereld

Casu marzu, een ongepasteuriseerde schapenkaas, wordt op een - zeg maar gerust heel bijzondere manier - gemaakt op het eiland Sardinië.

In de kaas wordt een gat gemaakt en vervolgens wordt er de zogenaamde kaasvlieg in gestopt. De kaas wordt daarna een maand of drie buiten gelegd, zodat de larven van de vlieg zich erin kunnen nestelen.

Gaan je nekharen er al van overeind staan? Het wordt nog erger, want de kaas wordt opgediend met de levende manden er nog in. Brrrr...

Verboden

Volgens liefhebbers heeft de kaas een rijke, kruidige en intense smaak. Ze beweren zelfs dat het een afrodisiacum is, oftewel een lustopwekkend middel.

Zal allemaal wel, maar de kaas is sinds 1962 door de Italiaanse regering verboden voor de commerciële verkoop. De kaas is zelfs slecht voor de gezondheid en heeft zelfs de titel van ’s werelds meest gevaarlijke kaas in het Guinness Book of Records.

Kaasboeren die casa marzu toch verkopen, kunnen rekenen op een boete van wel 50.000 euro.