Goedkoop is duurkoop: dit wasparfum ruikt naar natte hond

„Mam, mijn shirt ruikt naar natte hond”, meldt mijn tienerzoon. Ik weet zeker dat ik het shirt zojuist schoon gewassen in de kast heb gelegd, maar toch snuffel ik er even aan. Hij heeft gelijk: dit ruikt niet fris. Mijn wasmachine heb ik pas nog schoongemaakt, daar kan de geur niet vandaan komen.

Jasmijn

Ineens valt het kwartje: dit is het nieuwe wasparfum Pearl dat ik een tijdje geleden bij de Action kocht. Het belooft een bloemig parfum af te geven. Als ik aan het flesje snuffel, ruikt het vaag naar jasmijn.

Ik heb dit wasparfum al eerder gebruikt bij het wassen, echter in een lagere dosering, waardoor ik niks rook. Pas bij een dosering van vijf dopjes op mijn trommel van 7 kilo is de geur na het wassen waarneembaar; helaas niet fris en bloemig, maar muf.

Goedkoop duurkoop

Ik had het kunnen weten. Gemiddeld betaal je zo’n €14,95 voor een klein flesje geconcentreerde wasparfum terwijl ik aan deze flacon van 250 ml slechts €1,97 kwijt was. Het was de moeite van het proberen waard, maar in dit geval blijkt goedkoop duurkoop te zijn.