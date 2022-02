Calorieën verbranden tijdens de seks: dit zouden daarvoor de beste standjes zijn

From Mars, een Britse website waar mannen terechtkunnen voor informatie over allerlei gezondheidskwesties, heeft de zogenaamde sexercise calculator gelanceerd. Die berekent hoeveel calorieën er gemiddeld verbrand worden in bepaalde standjes. De calculator werkt heel simpel: het enige dat je hoeft te doen, is je favoriete standje selecteren. Je kunt vervolgens zelf het aantal minuten invullen.

De mensen achter From Mars hebben de calculator gemaakt op basis van een eerder onderzoek. Daarbij werd aan 112 stellen een smartwatch gegeven die vervolgens de liefde bedreven. De koppels mochten zelf kiezen voor welk standje ze gingen en hoelang ze seks hadden.

Staande seks zou voor zowel mannen als vrouwen een fijn standje zijn om calorieën te verbranden. Mannen zouden zo in dertig minuten 198 calorieën verbranden en vrouwen 145.

Een half uurtje doggy style zou bij mannen goed zijn voor 182 calorieën. Vrouwen verbranden er gemiddeld 103 calorieën mee.

De omgekeerde cowgirl is dan juist weer voor vrouwen heel voordelig: zij verbranden in dertig minuten gemiddeld 137 calorieën.

