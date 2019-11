Smaaktest: 5 x uitzonderlijk lekkere pepernoten

Wat een feest: pepernoten proeven. Nou, wat in de volksmond pepernoten worden genoemd, maar wat eigenlijk kruidnoten zijn. Broze nootjes met speculaassmaak. Pepernoten zijn zachte brokken van roggemeel. Eerder taaitaai-achtig. In de smaak zit dan wat meer anijs en meer, ja, peper! Dat vonden we vroeger zo lekker, jaja!

In Nederland bestaan een stuk of drie pepernotenfabrieken. De grootste is Van Delft uit Harderwijk waar ze vastbesloten zijn om pepernoten tot een nationale lekkernij voor het hele jaar te maken. Vandaar ook pepernotenwinkels door het hele land. We zijn er niet blij mee; het is een beetje Zwarte Piet afschminken en de laatste cent uit een geliefde seizoenslekkernij persen.

Boodschappen doen om pepernoten te kopen is een feest. We zagen vooral bij de Jumbo een explosie van soorten en dat bedoelen we goed. Minder suiker, spelt, extra grote. De dame achter de kassa weet inmiddels wat we komen doen. „Die grote zijn het lekkerst”, riep ze en ze had bijna gelijk ook.

Op de redactietafel lagen in totaal 22 soorten. Vijf minuten voordat de proeverij zou beginnen, stond de tafel rondom al vol met verwachtingsvolle redactieleden. Een half uur later was de rook opgetrokken. Overal pepernoten. We hebben vreemde zaken geproefd. Een bio-kruidnoot van Ekoplaza die gewoon zeperig was. Bakkerij Bulthuis. Gauw overbakken, er is nog tijd voor 5 december! Alles van Bolletje viel in ongenade.

Ja, het loont de moeite je pepernoten even te proeven. Je kunt met een vreselijke nasmaak blijven zitten die pas weggaat met nóg een handje pepernoten. Laten we het zo zeggen: als jouw pepernoten niet bij de top vijf zitten, zoek dan deze, want ze zijn uitzonderlijk goed.

1

Wat zeiden we over Van Delft? Ja hoor, ze maakten deze pepernoten voor de Jumbo. Op de zak staat niets anders dan ’kruidnoten’ en dat ze door Van Delft Harderwijk zijn gemaakt. „Geef er maar een paar aan de Sint, Piet!” 800 gram, €1,45.

2

Bij de Spar haalden we Kruidnootjes van Beste Bakker. Lekker zakje, meer nog, geweldige kruidnoten. Aangenaam. „Opletten Piet, daar zijn kindertjes.” 500 gram voor €1,39.

3

Knapperig, speculaassmaak. Mooi product. Daar zal Piet graag mee strooien. Ga maar halen bij Dirk van den Broek. „Deze schoorsteen nog, Piet.” In de actie voor €0,89 voor 500 gram.

4

Eerlijk gezegd denken we dat we weer met Van Delft te maken hebben, maar deze zak kochten we bij de Hema. Er staan iets andere verhoudingen op de zak. „Zo hoort-ie”, stond op een van de stembriefjes. „Piet, strooi nog eens.” €1,30 voor 650 gram.

5

Ja, de dame achter de kassa van de Jumbo had gelijk. Superkruidnoten. Roomboter. Complete specerijendeclaratie, uiterst verzorgd. Jumbo krijgt van ons de pepernotenprijs! Zoveel keuze, zoveel zorg. „Piet, die juffrouw daar, nog wat extra’s.” €1,59 voor 300 gram.