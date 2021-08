Spijt: ’Ik had niet in coronatijd naar die verjaardag moeten gaan’

Buitenland

Denemarken ziet Covid-19 niet langer als bedreiging samenleving

Denemarken beschouwt Covid-19 niet langer als een ziekte die de samenleving bedreigt. De pandemie is onder controle, zei minister van Gezondheid Magnus Heunicke vrijdag. Er zijn volgens hem recordaantallen vaccinaties gegeven. In Denemarken is 80 procent van de bevolking ouder dan twaalf jaar ingeën...