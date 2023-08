Zo maak je je garde eenvoudig schoon

The Kitchn deelt namelijk een geweldige schoonmaak-hack die het leven weer een beetje eenvoudiger maakt. En ja, nu kun je tegenwerpen dat een garde ook de vaatwasmachine in kan, maar echt schrobben doet die ook niet. Dus of die overnight eierresten er daar wel af gaan, is nog maar de vraag. Probeer dus deze schoonmaaktip eens uit!

Dit moet je doen:

Vul je gootsteen of een kom met warm water en afwasmiddel. En dan … kloppen maar! Zoals je ook met je eieren in de weer bent gegaan, doe je hetzelfde in het zeepsop. Spoel nog even af onder warm water et voilà: je garde is supersnel helemaal schoon! Geen sponsjes of afwasborstels meer nodig voor de garde!