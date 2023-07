Niet te groot en allesbehalve saai: deze occasions koop je voor 7500 euro

Wat koop je voor… € 7.500?

Lekker eigenwijs

Occasionselectie

Citroën DS3 (2009 – 2016)

Met die gekke zwiepende lijnen en meestal een zwart dak zie je de DS3 niet snel over het hoofd. Met fijne stoelen, een mooi afgewerkt dashboard en - hoe bedenken ze het - een ingebouwde ‘parfumeur’ in het dashboard. Die moet af en toe worden vernieuwd, maar dan kun je ook een ander luchtje kiezen. Het onderstel is lekker comfortabel, hij stuurt en schakelt wel lekker. De 1,2-liter driecilinder motor is voor de meeste DS3-rijdsters sterk genoeg en bovendien lekker zuinig; je haalt 1 op 17. Bij een autobedrijf in Heerhugowaard staat een zilvergrijs-met-zwarte 1,2 ‘So Chic’ met mooie wielen (2013, 111.000 km) voor € 7.495.

Mini One (2006 – 2014)

Mini One

Jahaaa, een Mìni! Als je voor dit model valt, dan kijk je nergens anders meer naar. Dit is een keuze die je nooit hoeft uit te leggen, over lekker eigenwijs gesproken, kijk maar eens naar dat leuke dashboard. Effe wennen, hè? Lastig puntje is dat kopers van een nieuwe Mini zoveel keuze hebben qua kleuren en kleurcombinaties… zoek maar eens precies die ene die jij zo gaaf vindt. Elke Mini stuurt als een scheermes. Ook de basisversie ‘One’ is een lekkere auto om te rijden, daarvoor heb je echt geen (veel duurdere) Cooper nodig. Reken op een verbruik van circa 1 op 14. Bij een autobedrijf in Hilversum vinden we een glanzend zwarte ‘One’ (2012, 108.000 km) voor € 7.499.

Opel Adam (2013 – 2019)

Een Opel? Jazeker, het was weliswaar geen groot verkoopsucces, maar ook Opel heeft ooit een heel leuke auto in deze klasse gebouwd. De Adam is geen allemansvriend, maar dat wil je ook niet. Hij rijdt verder prima, het is geen sportwagen en niet het toppunt van comfort, maar er is goed mee te leven. Eigenlijk is de 1,0-liter driecilinder de fijnste motor, maar de 1,2 is prima. Reken op een verbruik van rond 1 op 14. Er staan er niet zoveel in het land, maar de kopers staan niet in de rij. Kijk maar eens naar die bordeauxrode 1,2 ‘Jam’ met zwart dak bij de Opel-dealer in Apeldoorn (2015, 140.000 km) voor € 7.495.

Technische aandachtspunten

Citroën DS3

Citroën DS3

Het kan gebeuren dat de DS3 zijn contactsleutel niet herkent. De reservesleutel de oplossing, maar laat de kapotte sleutel wel vervangen! Een kapotte remlichtschakelaar veroorzaakt dat de motor niet meer op het gaspedaal reageert, feitelijk een ingebouwd veiligheidje. De 1,6-liter THP-motor (zie de Mini!) is geen aanbeveling vanwege de twijfelachtige waterpomp en andere mechanische euvels die duur uitvallen. Een knipperend acculampje is alleen een waarschuwing: starten en ríjden, dan gaat het vanzelf over. Er zijn ook andere, vooral elektronische storingen van de DS3 bekend.

Mini One

De 1,6 liter THP-motor heeft een elektrisch aangestuurde waterpomp. Prima, maar die weigert weleens te werken, met grote kans dat de motor heet loopt en er grote schade optreedt. Die motor heeft meer zwakke punten en is daarmee geen aanrader. De elektrische stuurbekrachtiging valt weleens uit. Je kunt er wel mee naar de garage rijden, maar wat stuurt dat zwaar! Als de pomp kapot is, wacht een vette rekening. Mini’s met schuifdak kunnen lekkage krijgen en dat water komt in een computer terecht.

Opel Adam

Opel Adam

‘Grootverbruikers uit!’ waarschuwt de Adam weleens op het dashboard. Dat is geen pech, maar een waarschuwing, want zo wordt de accu leeg getrokken. De sleutel van de Adam is een zwak punt, het komt voor dat de auto die ineens niet meer herkent. De reservesleutel brengt uitkomst, maar waar heb je die? Er zijn ook nogal wat elektronische storingen bekend: kapotte sensoren of zekeringen, een kapotte bobine; geen rampen, maar de auto valt stil.

Beste keus

Het wordt moeilijk. Smaak is hier doorslaggevend. Technisch zijn ze alle drie niet gegarandeerd storingsvrij. Wie de Mini kiest, geven we groot gelijk, die wil gewoon niet anders. Los daarvan hebben we toch een zekere voorkeur voor de DS3.

