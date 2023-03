Beeld van sfinx gevonden in zuidelijk Egypte

Volgens de archeologen stamt het beeld uit de Romeinse tijd, omdat zij ook enkele inscripties vonden uit die tijd. Ze denken dat de sfinx gemaakt werd tijdens de regeerperiode van keizer Claudius, die grote delen van zuidelijk Egypte Romeins maakte.

Deze sfinx is een stuk minder groot dan de bekende sfinx van Giza, die wel 20 meter hoog is. De sfinx in Giza is ook nog eens meer dan 2000 jaar ouder. De Egyptenaren hopen met deze nieuwe vondst meer toeristen naar het land te trekken.

Ⓒ AFP

Ⓒ AFP

Ⓒ AFP

