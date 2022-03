’Lange arm Josef Stalin voorbeeld Vladimir Poetin’

Maandag 23 mei 1938. Een man loopt om 12.14 u op de Coolsingel langs filmtheater Lumière en café Sandeman. Hij heeft een doos met gekleurd papier onder zijn arm. Het is mooi zonnig weer. Het terras zit vol. Plots laait een blauwe steekvlam op, onmiddellijk gevolgd door een enorme explosie. Alle ramen in de omgeving sneuvelen.

Benen

Een ooggetuige ziet hoe het lichaam van de man vijf meter naar rechts vliegt: ’Een deel van een van z'n benen kwam vlak voor mijn voeten terecht. Ik raapte het behoedzaam op en legde het bij het lijk.’ Het lichaam van de man was ‘volkomen aan stukken gereten’, rapporteerde De Telegraaf die avond. ‘Het heele trottoir was donkerrood van het bloed.’

Identiteit

Als door een wonder viel er maar één dode te betreuren. De schok was er niet minder op. Met een verwoestende klap drong de roerige buitenwereld Nederland binnen. Na verwoed speurwerk ontdekten de rechercheurs de ware identiteit van het slachtoffer. Het bleek te gaan om de 46-jarige Jevhen Konovalets. Onder de schuilnaam Joseph Nowak woonde hij in Berlijn, maar verbleef tijdelijk in hotel Atlanta aan de Rotterdamse Coolsingel.

Jevhen Konovalets kwam op gruwelijke wijze om.

De vrijheidsstrijder was één van de leiders van de Oekraïense nationalisten die na de Eerste Wereldoorlog vocht voor een onafhankelijk Oekraïne. Uiteindelijk verloren deze nationalisten de strijd. Het oostelijk deel werd de nieuwe Oekraïense Sovjetrepubliek. Polen lijfde het westelijk gedeelte in. Jevhen Konovalets vluchtte naar het buitenland waar hij in 1929 de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OON).

Verzet

Van een afstand zette hij de gewapende verzet voort. Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam, wijzigden de machtsverhoudingen in Europa. Met de Sovjetunie als hun gemeenschappelijke vijand hoopte de nationalist steun te krijgen van nazi-Duitsland. Zo zou de onafhankelijkheid van zijn moederland dichterbij komen.

Bonbons

Vlak voor de aanslag had Jevhen Konovalets een vluchtige ontmoeting met een ‘vriend’. Deze 'vlotte heer, die netjes was gekleed’ stelde zich voor als Waloek en overhandigde hem een doos met bonbons. De Rotterdamse politie informeerde direct bij buitenlandse collega’s. Volgens de Gestapo was deze Waloek een agent van de NKVD, de Russische Veiligheidsdienst. Blijkbaar was hij erin geslaagd Konovalets’ vertrouwen te winnen.

Terrorist

Hard bewijs was er niet. Toch leidde het tot verhitte debatten in de Tweede Kamer. ‘De ontploffing van de bom in Rotterdam is een schakel in een oneindige keten van communistische misdrijven’, verkondigde een NSB-Kamerlid over de liquidatie. De communistische partij protesteerde hiertegen en noemde Konovalets ’een fascistische terrorist.’

Memoires

Ondanks de roep om ‘scherpe waakzaamheid’ en ‘steng onderzoek’ wilde de moordzaak maar niet vlotten. Het zou meer dan vijftig jaar duren voordat er eindelijk volledige duidelijkheid kwam. In 1995 verscheen de memoires van de voormalige Sovjetspion Pavel Soedoplatov.

Aanslagpleger Pavel Soedoplatov

Daaruit bleek dat de vermoedens van politie, pers en publiek juist waren geweest: de ‘ijzeren vuist’ van Stalin reikte tot Nederlands grondgebied. Volgens Soedoplatov was de dreiging van een toekomstige oorlog de belangrijkste reden Jevhen Konovalets als ‘agent van het Duitse imperialisme’ uit te schakelen. De vermoedelijke band tussen OON met de nationaalsocialisten zouden desastreus zijn voor de Sovjetunie.

Succes

In de ogen van de paranoïde dictator bestond dan ook geen twijfel. ‘Ik wens u veel succes,’ had Stalin de moordenaar gezegd bij zijn vertrek uit Moskou. Niet lang na zijn succesvolle opdracht in Rotterdam werd hij bevorderd tot hoofd van de NKVD-afdeling ‘Administratie voor Speciale Opdrachten.

Liquidaties

De moord op Jevhen Konovalets paste in een reeks liquidaties op tegenstanders van Stalin. De ‘on-Nederlandsche’ aanslag kende hetzelfde raffinement waarmee Stalins huidige opvolger Vladimier Poetin verantwoordelijk wordt gehouden voor de net-niet gelukte moordaanslag op oppositieleider Aleksey Navalny.